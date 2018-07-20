Сотрудники ФСБ арестовали по обвинению в госизмене экс-директора Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину

Ее самолетом доставили из Калининграда в Москву в начале июля. Зимина содержится в СИЗО «Лефортово», рассказали правозащитники в интервью «Дождю». По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова, она находится в одиночной камере в подавленном состоянии. При этом неизвестно, что именно стало поводом обвинить жительницу Калининграда в госизмене. Отметим, Зимина возглавляла Балтийский центр диалога культур до 2016 года. Также она является независимым экспертом и членом клуба друзей Фонда поддержки публичной демократии имени Горчакова. На сайте организации в ее интересах числится политика стран Балтии в отношении России. Между тем знакомый Зиминой рассказал «Дождю», что ей был запрещен въезд в Литву. В Вильнюсе, по словам собеседника телеканала, считали ее агентом российских спецслужб. Другой же друг Зиминой утверждает, что в начале года она рассказывала о предложении сотрудничать с литовскими спецслужбами, однако жительница Калининграда от него отказалась. Статья о госизмене предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.