Херсонский городской суд арестовал имущество главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского
Это связано с намерением добиться от России освобождения Олега Сенцова. Такое мнение «Эху Москвы» высказал украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее Кириллу Вышинскому продлили арест до 13 сентября. Ему предъявили новое обвинение в хранении оружия и боеприпасов.
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sg91 20 июля 2018 | 07:10
То есть скаклообразные признают что Вышиского арестовали только затем, чтобы обменять его на Сенцова? Своеобразные й них там законы. Впрочем есть с кого пример брать. Их хозяева арестовали Бутину вообще только для того, чтобы испортить встречу Трампа с Путиным. Просто так пятнашечку впаяют чтобы Трампу служба медом не казалась..
А свиношумеры прилежые ученики, бл..ть