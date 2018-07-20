Херсонский городской суд арестовал имущество главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского

Это связано с намерением добиться от России освобождения Олега Сенцова. Такое мнение «Эху Москвы» высказал украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее Кириллу Вышинскому продлили арест до 13 сентября. Ему предъявили новое обвинение в хранении оружия и боеприпасов.