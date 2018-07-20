Олег Сенцов, который держит голодовку уже больше двух месяцев, начал принимать небольшие порции питательных веществ

Это связано плачевным состоянием здоровья заключенного. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат Дмитрий Динзе, который навестил Сенцова в колонии. Олег Сенцов плохо ориентируется в новостях, потому что газеты и письма доходят с большим опозданием. Он передал письма матери и сестре, добавил Дмитрий Динзе.