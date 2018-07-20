Олег Сенцов, который держит голодовку уже больше двух месяцев, начал принимать небольшие порции питательных веществ
Это связано плачевным состоянием здоровья заключенного. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат Дмитрий Динзе, который навестил Сенцова в колонии. Олег Сенцов плохо ориентируется в новостях, потому что газеты и письма доходят с большим опозданием. Он передал письма матери и сестре, добавил Дмитрий Динзе.
Комментарии4
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banyi3 20 июля 2018 | 07:10
Вот зверюга какая живучая) А до этого ничего не принимал ) Таких существ надо не в тюрьме держать . в НИИ изучать! Может на основе его генов элексир бессмертия создадут) Или просто гвозди делать!
sniper777 20 июля 2018 | 07:26
Т.е. писю начал сосать каждодневно, а не периодически. С чем и поздравляем каклов с каклушами - ваш Олень стал полноценным вафлистом.
needroid 20 июля 2018 | 07:29
Так глядишь и до сухарей маминых дойдёт...
glebbalbesov 20 июля 2018 | 07:46
Вот гад....да он точно по ночам жрал как герой одной книги.... Ну никак йэхо не может раскачать тему Сенцова, пишут пишут, пишут, пишут, а всем поуху....как будто йэхо чей то заказ отрабатывает.....