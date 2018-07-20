Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников совещания. Как утверждает агентство, российский президент дал своему оппоненту время обдумать этот план, прежде чем сообщать о нем публично. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию. Он отметил, что по Донбассу «обсуждались лишь некоторые новые идеи», которые еще «будут прорабатываться». По мнению Bloomberg, Трампу будет тяжело преподнести своим союзникам в Европе идею референдума в Донбассе.