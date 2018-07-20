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07:02, 20 июля 2018

Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников совещания. Как утверждает агентство, российский президент дал своему оппоненту время обдумать этот план, прежде чем сообщать о нем публично. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию. Он отметил, что по Донбассу «обсуждались лишь некоторые новые идеи», которые еще «будут прорабатываться». По мнению Bloomberg, Трампу будет тяжело преподнести своим союзникам в Европе идею референдума в Донбассе.

Комментарии

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banyi3 20 июля 2018 | 07:06

До ноября ничего не будет, спите спокойно хохлы, пока )

patrikk_1 20 июля 2018 | 07:10

Владимир Путин предложил Доанльду Трампу провести реферндум в самопровозглашенных ДНР и ЛНР...

Жители ЛНР и ДНР уже сделали свой выбор, они изъявили его на прошедших референдумах и теперь с оружием в руках защищают их итоги в борьбе с украинский националистической свиньёй.

prutkov100 20 июля 2018 | 07:15

....президент дал своему оппоненту время обдумать этот план...
Самим то не смешно гнать такую пургу ? Какой то карлик дает время на размышление президенту самой мощной державы мира . Вы чё там курите или нюхаете ?

tour 20 июля 2018 | 07:21

patrikk_1: - /Жители ЛНР и ДНР..../
Вот где, в каких подворотнях, вас таких тупых делают?
Вы, дятлы клавиатуры настолько суровы, что способны выдолбить 2 станции метро в рекордные сроки, а запомнить не можете, что Донбасс это – Украина! Что «защита» русских составляет основную угрозу для их жизни и благосостояния, потому что русские гибнут только там, где их «защищают».
Лично для вас, повторю - то недоразумение ОРДЛО - 1/3 часть Донецкой и 1/4 Луганской областей Украины, это всё, что на сегодня, находится под управлением сепаратистских боевиков. Завезенными со всей России дегенератами - садистами моторылами, гиви, бабаями, снабженными «Градами» и «Буками» выиграть войну оказалось невозможным. Нет ни малейшей перспективы — ни политической, ни экономической, ни военной — так называемой борьбы за независимость провозглашенных «республик», никогда не имела и иметь не будет. Как сказал Вова Соловьев: “им ничего не обещали”. Будет только бесконечное кровопролитие, безграничная преступность, ложь и еще большая деградация.

korikov 20 июля 2018 | 07:46

tour:
То есть по-вашей же логике, нацистская Германия вторглась в СССР и как следствие в СССР гибли люди. Но не от того, что нацисты вторглись, а от того, что СССР защищался.
Может это вы всё-таки тупые?
На Украине идёт гражданская война и люди там гибнут из-за этого, а не из-за того, что кто-то защищает русских. А если бы не защищали бы, там люди не гибли бы? ВСУ не обстреливали бы мятежные регионы?
Вот периодически проходят обмены пленными, сколько среди них НЕ украинцев?

gardaratat 20 июля 2018 | 07:12

banyi3:
надеюсь ты пишешь с окопа донбасса, а не как лоховатый фраер с дивана в городе бобруйске).

gennadiy_s Геннадий Смолкин 20 июля 2018 | 07:09

На мой взгляд - это самое разумное решение проблемы - спросить у жителей и поступить согласно их волеизъявлению.

prade 20 июля 2018 | 07:28

gennadiy_s: "- спросить у жителей и поступить согласно их волеизъявлению".
Целостность страны не зависит от желания народа. Это так называемые "жители" стали преступниками, когда создали собственное государство на земле Украины. А преступников надо наказывать.

tour 20 июля 2018 | 07:29

gennadiy_s: -/...поступить согласно их волеизъявлению./
Никто в ОТСОСЕ за вхождение в Россию не голосовал. Голосовали за НЕЗАВИСИМОСТЬ. Если ОРДА независима, с какого бодуна Россия ОБЯЗАНА за них всё решать? Да и кто там, с "железной" волей, будет "недороссию" строить? Клинический психопат захарченко? Так у него семь пятниц на неделе, сегодня он Киев "берёт, вчера Лондон и так каждый день. Окурок уже запарился с этими недоумками.
Вы можете быть русскими, русскоязычными. Можете быть какими угодно, какими захотите. Но без Донбасса. Что такое Донбасс? Донбасс - это, прежде всего, имущество. Донбасс - это не люди. Донбасс - это шахты, горы, поля, леса, просторы, ручьи, города, городишки, электростанции и прочее имущество. Это имущество вместе с землей принадлежит государству Украина. Только общенародным украинским решением может быть отчуждено кому бы то ни было. Это, кстати, касается и всех остальных ситуаций. Донбассцы - не хозяева всего того, что располагается на Донбассе

konogen 20 июля 2018 | 07:46

gennadiy_s: Только после референдумов в Калининграде и на Сахалине. Под присмотром ил США.

lenin3 20 июля 2018 | 07:10

А-а,ы-ы,бу-у,референдум в Даунбассии при участии Трампа?О чём?Зачем?

vladbor 20 июля 2018 | 07:11

украина - независимое государство или как? что такое днр и лнр?

patrikk_1 20 июля 2018 | 07:15

vladbor:

Украина - failed state, несостоявшееся государство, её независимость и суверенитет стоят не больше, чем суверенитет коровьей лепёшки на просёлочной дороге.

olgkiev 20 июля 2018 | 07:21

patrikk_1: значит РФ такое гамно что даже коровью лепешку не смогла лишить суверенитета?:-)

j_partizan 20 июля 2018 | 07:27

Да, Украина - "независимое государство". ДНР и ЛНР - регионы Украины. Их взаимодействие должно определяться законами и государственных обязательствами Украины.

(комментарий скрыт)

j_partizan 20 июля 2018 | 07:14

Надо же как гопники хорошо разбираются, что надо делать соседям и обсуждают это с другими гопниками, а у самих при этом жены из семьи уходят.

babich174 20 июля 2018 | 07:18

Еще бы Мабуту предложил. При чем тут Трамп?

banyi3 20 июля 2018 | 07:20

babich174: Если сам не понимаешь, то объяснять тебе уже поздно )

olgkiev 20 июля 2018 | 07:20

Можно ещё попробовать на Камчатке и Чукотке , к примеру, провести референдум по поводу- не хотят ли они в США? А на Сахалине спросить :- можэ в Японию хотят?
А В ЛДНР как и в Крыму не будет никаких выборов и референдумов - как за них решит Путин так и будет...

oldbobby 20 июля 2018 | 07:32

olgkiev: а Калининградская - в Германию.

olgkiev 20 июля 2018 | 07:37

oldbobby: а где ж тогда в солдатиков играться?:-))

y3emen1 20 июля 2018 | 07:41

oldbobby: вот люська путина возрадуется-то

prade 20 июля 2018 | 07:23

Выведи свои войска из Донбасса и не вмешивайся в дела Украины, война сама закончится. Поскольку где Путин, там и есть война.

sergo_25_26 20 июля 2018 | 07:31

Путину от референдума нужен единственный результат, что бы как бы люди сами сказали -хотим в состав Украины но на правах автономии. А Трамп нужен для легитмности и уговорить Порошенко. А по другому оно теряет свое ботоксное лицо.

olgkiev 20 июля 2018 | 07:40

sergo_25_26: Путин хочет что б регион (ЛДНР) кормила Украина, а войска там стояли российские, вот для этого и нужна автономия...

y3emen1 20 июля 2018 | 07:36

мы и в крыму провели, можем повторить и в лугандонии, хотя в славянске случился облом, водки и патронов не хватило

pr22000 20 июля 2018 | 07:39

Интересно, а Трамп может предложить провести референдум в каких нибудь наших областях?

apels 20 июля 2018 | 07:56

Чисто пиар-ход:) Трамп даже и думать не станет, хотя ему эта Украина до лампочки. США в данном вопросе ориентируются на ЕС. А ЕС согласовывает с Украиной. А Украина ни на какой референдум в этих условиях не пойдет. Какой референдум под штыками? Как обеспечить участие выехавших жителей и вычленить понаехавших псевдошахтеров, составить списки, допустить свободную агитацию.... Никакой референдум пока технически не возможен.

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