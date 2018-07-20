Дональд Трамп считает, что может стать худшим врагом Владимира Путина, если им не удастся наладить отношения...

Об этом глава Белого дома сказал в интервью телеканалу CNBC. Американский президент отметил, что вел себя с Россией «жестче, чем любой другой президент США». В качестве доказательства Трамп вспомнил о введении санкций в отношении Москвы. Лидер Соединенных Штатов сделал эти высказывания после того, как американская элита и СМИ раскритиковали его за неспособность отстоять интересы страны во время встречи с Путиным в Хельсинки.