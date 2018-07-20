Дональд Трамп считает, что может стать худшим врагом Владимира Путина, если им не удастся наладить отношения
Об этом глава Белого дома сказал в интервью телеканалу CNBC. Американский президент отметил, что вел себя с Россией «жестче, чем любой другой президент США». В качестве доказательства Трамп вспомнил о введении санкций в отношении Москвы. Лидер Соединенных Штатов сделал эти высказывания после того, как американская элита и СМИ раскритиковали его за неспособность отстоять интересы страны во время встречи с Путиным в Хельсинки.
Комментарии5
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patrikk_1 20 июля 2018 | 07:07
Дональд Трамп считает, что может стать худшим врагом Владимира Путина, если им не удастся наладить отношения...
Трамп - ЧМО.
ur_sus 20 июля 2018 | 07:23
patrikk_1:
Трамп - эпический идиот. Пупкин - эпический вор и трус. У них всё получится...
felik23 20 июля 2018 | 07:09
Андрей Пионтковский: Трамп - проблемы с психикой и компетентностью (19 июля 2019, 112 Украина)
https://youtu.be/IMMDHPB5lC4
antimalin 20 июля 2018 | 07:11
felik23: А. Пионтковский-2012: "Почему Путин уйдет в 2013 году"
ngilmutdinov 20 июля 2018 | 07:31
Слова агента, провалившего задание.