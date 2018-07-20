В Стамбуле во время антитеррористического рейда задержали дочь бывшего главы миграционной службы Чечни

Об этом пишет газета Vatan. Муж Седы Дудуркаевой гражданин Грузии Таркан Батриашвили известен как один из командиров запрещённого в РФ «Исламского государства»*. По данным издания, также были задержаны двое его сыновей. В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров уволил руководителя миграционной службы за то, что его дочь уехала в Сирию. Как сообщало РИА Новости, экс-чиновник ездил в Арабскую Республику, чтобы вернуть ее на родину.

* запрещённая на территории РФ организация