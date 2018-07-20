Основатель «Телеграм» Павел Дуров попал в список самых влиятельных людей младше сорока
Такой рейтинг составил американский деловой журнал Fortune. Среди его заслуг издание отмечает создание соцсети «Вконтакте» и мессенджера «Телеграм». Fortune призывает перестать называть предпринимателя «российским Марком Цукербергом», и признать его собственные достижения. Дуров – не единственный рейтинге выходец из России. В середине списка второй год подряд канадско-российский программист Виталик Бутерин – основатель одной из крупнейших криптовалют Etherium.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sniper777 20 июля 2018 | 07:04
А в чём его влияние? Может среди пидаров он имеет влияние, но среди нормальных людей он полный ноль.