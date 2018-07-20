Настя Рыбка отказалась предоставлять США информацию о роли России в американских выборах
Об этом телеканалу Vice News рассказал ее представитель. Ранее гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, говорила, что даст нужные сведения в обмен на убежище в Соединенных Штатах. Теперь же девушка изменила свое решение и согласилась сотрудничать только с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Рыбка утверждала, что у нее был роман с миллиардером, и она якобы слышала, как он обсуждал со своими высокопоставленными знакомыми роль России в американских выборах. Сейчас девушка находится под арестом в Таиланде по делу о предоставлении услуг сексуального характера.
Комментарии8
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zolingen 20 июля 2018 | 06:42
Всему свое время, брать надо, когда предлагают.
sg91 20 июля 2018 | 06:42
Какая порядочная шлюха..
Как это интересно было? Лежит, значит, бизнесмен с проституткой. Забегает помощник,- "Олег Дерипасыч! Есть контакт. Взломали сервера сша! Кого выбирать будем? " А тот, весь умученый Рыбкой , - "Только не бабу...."
marineru 20 июля 2018 | 06:50
Надавили да и про здоровье родителей напомнили, вот у Рыбки и начались провалы в памяти.
punyoshohlai 20 июля 2018 | 06:52
То есть она не опровергла, что роль есть, что кое-что знает, но какая именно роль не скажет. И от жизни отказалась
baran_provokator 20 июля 2018 | 07:00
во попала рыба. наверное думает, что лучше - пж от амеров или нвч от путингов?
ostapbey 20 июля 2018 | 07:02
Ей хотели дать парабеллум, на конспиративной квартире..!
Ну и предупредили что у нас..длинные руки....
vasivla 20 июля 2018 | 07:08
Ерунда какая то! Что может тупая шлюха знать об операции ГРУ ?
Да и вообще : у этой рубки есть фамилия , имя. отчество?!
Типа - я Колыванова Мария Афанасьевна! Облигация или Аблигация?
Сколько можно эту Рыбку мусолить в новостях? Не достоин этот человек упоминания вообще!!! Эхо, хватит уже напоминать желтую прессу! Ну право ведь не серьезно!!!
ostapbey 20 июля 2018 | 07:59
vasivla: слыш, теоретик,.
Ты поделись как штирлиц пацан из Хабаровска втерся в доверие к Щеллленбергу в Берлине?
Думаешь икры ему привез??
Или гребешка с Камчатки даже??