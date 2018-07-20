Настя Рыбка отказалась предоставлять США информацию о роли России в американских выборах

Об этом телеканалу Vice News рассказал ее представитель. Ранее гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, говорила, что даст нужные сведения в обмен на убежище в Соединенных Штатах. Теперь же девушка изменила свое решение и согласилась сотрудничать только с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Рыбка утверждала, что у нее был роман с миллиардером, и она якобы слышала, как он обсуждал со своими высокопоставленными знакомыми роль России в американских выборах. Сейчас девушка находится под арестом в Таиланде по делу о предоставлении услуг сексуального характера.