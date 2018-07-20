Олег Сенцов отказался от госпитализации после проблем с сердцем
Об этом рассказал «Новой газете» его адвокат Дмитрий Динзе. Украинский режиссер третий месяц держит голодовку в российской колонии и, по словам своего защитника, очень сдал, постарел, и держится только на силе воли. Осужденный согласился лишь принимать две-три ложки питательной смеси. Сенцов был задержан в Крыму в 2015 году. Российский суд признал его виновным в организации террористического общества. Сам режиссер вину не признал, а дело против себя назвал политическим.
Комментарии6
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proghet 20 июля 2018 | 06:46
Всё симулирует, террорист хохляцкий. Такие артисты не помирают, а дальше на публику играют и изображают страдальца :)
rihard 20 июля 2018 | 06:58
proghet: Вы же конечно из колонии в Салехарде это пишете , а не из Твери.Иначе Вы лжец и обычная гнида.
proghet 20 июля 2018 | 07:34
rihard: Ну вам, болезному, виднее, откуда я пишу... Подтяни шаровары, да ещё "Сала уронили, херою Сенцову сала!" - во имя терроризма, упырь.
banyi3 20 июля 2018 | 06:55
Надоело это существо уже. Проку от него никакого не той не другой стороне. Для ФСИН - один гемор, следи за ним, корми. Для хохлов и демшизы - тоже , пока жив, выхлопа настоящего нет, смех один да и только.
sniper777 20 июля 2018 | 06:58
Но это ещё не всё враньё от ЭхаМудаков: - министр МВД Великобритании официально опроверг информацию ЭхаМудаков об наличие сведений в идентификации личностей в участие отравления четы Скрипалей, никакие личности не идентифицированы и принадлежность их к какому-то государству не определено.
ЭхоМудаков оно и в Африке ЭхоМудаков!
baran_provokator 20 июля 2018 | 07:05
если ты готов сразу без суда взрывать то, что не нравится твоей ранимой душе, будь готов к тому, что кто-то все же предложит суд, на котором возможно скажут - да, чувак прав, надо было взорвать. или скажут - не, чувак был неправ, взрывать было нельзя. и тогда будь готов присесть. поспешишь, тюрьму посетишь.