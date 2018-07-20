Производитель люксовой одежды Burberry сжег нераспроданную продукцию на сумму более 30 миллионов евро

По данным BBC, это было сделано с целью защитить свой бренд. Так поступают и многие другие произодители, чтобы нереализованный товар не своровали и не перепродали по более низким ценам. В Burberry отметили, что процесс сжигания можно считать экологичным. Однако активисты уже возмутились таким подходом.