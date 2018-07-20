Производитель люксовой одежды Burberry сжег нераспроданную продукцию на сумму более 30 миллионов евро
По данным BBC, это было сделано с целью защитить свой бренд. Так поступают и многие другие произодители, чтобы нереализованный товар не своровали и не перепродали по более низким ценам. В Burberry отметили, что процесс сжигания можно считать экологичным. Однако активисты уже возмутились таким подходом.
Комментарии4
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stalin_vsegda_zhiv 20 июля 2018 | 05:30
Буржуазия как всегда в своем репертуаре. - Сначала обмануть людей на зарплату, благодаря чему получить сверхприбыль. Потом на эту сверхприбыль выпустить по баснословным ценам товар, который никому ненужен. А после того, как не смогут распродать этот товар, - сжечь его, чтобы никому не достался. По сути получается, что пускают деньги своих наемных работников на ветер. И либералы все это называют - "большей эффективностью капитализма по сравнению с социализмом".
pusto1 20 июля 2018 | 05:38
stalin_vsegda_zhiv: при чём тут буржуазия. Ведь это чисто по совецки, ломящиеся полки с никому не нужной обувью, например. так было.
pusto1 20 июля 2018 | 05:46
stalin_vsegda_zhiv: не манипулируйте понятиями, сверхприбыль это когда за носимые брюки налог заплатишь, или обяжут вернуть, чтобы поом перепрадать в секонд хэнде
clandestino 20 июля 2018 | 06:00
30 лямов евро? У них мания величия. Тряпки они и есть тряпки. Если, конечно, там не было 30 000 000 этих тряпок.