Суд отклонил иск Нью-Йорка к нефтяным компаниям из-за глобального потепления

Город пытался привлечь руководства BP, Exxon Mobile, Royal Dutch Shell и других к ответственности за повышение температуры и таяние льдов. Однако, как передает телеканала СNBS, суд решил, что огромная и сложная проблема глобального потепления требует масштабного решения, и заниматься ей должны федеральные регуляторы и международное право.