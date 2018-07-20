Суд отклонил иск Нью-Йорка к нефтяным компаниям из-за глобального потепления
Город пытался привлечь руководства BP, Exxon Mobile, Royal Dutch Shell и других к ответственности за повышение температуры и таяние льдов. Однако, как передает телеканала СNBS, суд решил, что огромная и сложная проблема глобального потепления требует масштабного решения, и заниматься ей должны федеральные регуляторы и международное право.
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ara_1 20 июля 2018 | 06:08
Во что превратился Нью Йорк... Откровенный коммуняка, тупой до безобразия, Мэр. Губернатор.. Слыхал, как-то, кусок его речи, может месяц назад, или пару, - чувак противоречит сам себе в течение трехминутного спича. Народ- на седьмом небе от щасця. Тошнит.. Да, и генпрокурор ихний, оказался извращенцем. Подал в отставку за "садистский секс". Собственно быть в современной Демпартии США и не быть извращенцем, в том или ином виде, невозможно..