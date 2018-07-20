Россия и Китай отклонили в ООН инициативу США о запрете поставок нефти КНДР

Об этом сообщает Reuters. Соединенные Штаты считают, что Пхеньян мог нарушить санкционный режим и тайно перекачивать нефтепродукты в море с бортов кораблей. Один из таких инцидентов якобы произошел в сентябре прошлого года. Москва и Пекин запросили у Вашингтона дополнительное время на изучение инициативы, а также убедительные доказательства того, что КНДР исчерпал лимит поставок.