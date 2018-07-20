Жительницу Калининграда, арестовали по подозрению в государственной измене
Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на члена общественно-наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова, она находится в СИЗО «Лефортово». Антонина Зимина была задержана около двух недель назад. До позапрошлого года она возглавляла Балтийский центр диалога культур в Калининграде. А также была независимым экспертом и членом клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Комментарии10
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vvietham 20 июля 2018 | 05:28
В США за госизмену Сноудена или Асанжа грозятся убить
так, что пусть Бог хранит Россию, где законы либеральны, а наказания соразмерны
ze_danil 20 июля 2018 | 05:35
vvietham: пусть Бог хранит Россию, где законы либеральны, а наказания соразмерны
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ты, главное, не забудь это сказать когда за тобой придут
archibald_dandy_esquire 20 июля 2018 | 05:48
ze_danil:
не пора ли ФСБ проверить т.н. "дипломатический корпус" РФ?
члены этой организации безусловно знают многие государственные секреты, которые почему-то знает и ЦРУ США
а какую государственную измену может совершить Балтийский центр диалога культур в Калининграде? ну, разве выдать тайну, что культурой в РФ заправляет спустившийся с карпатских гор русский ариец с уникальной дополнительной хромосомой (т.е. дебил) - так он сам в этом сознался
sniper777 20 июля 2018 | 06:06
archibald_dandy_esquire: А какой шпионской деятельностью занималась г-жа Бутина в твоих хвалённых штатах?
saboteur 20 июля 2018 | 06:12
sniper777: а что тут неясного? Высокодуховные дома должны сидеть, а не по гнилым заграницам шастать. Если полезла, значит ради долга, стало быть для шпионажа. Иначе бы на вонючий запад она по своей воле ни ногой.
sniper777 20 июля 2018 | 06:03
ze_danil: А за тобой пидарасик ещё не пришли? Жди мы идём!
alxab 20 июля 2018 | 05:48
vvietham: В США за госизмену Сноудена или Асанжа грозятся убить
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Кто "грозится", муд.ло гэбэшное? Когда нету методички ФСБ, то не знаешь что сказать?
sniper777 20 июля 2018 | 06:10
alxab: Госпоже Бутиной за одни лишь разговоры в твоих любимых штатах карячиться 15 лет! Так выходит мудило это ТЫ, не способный анализировать и оценивать поступки и происходящее.
saboteur 20 июля 2018 | 06:10
vvietham: да ладно врать, в США за лайки в тюрьму не сажают.
pusto1 20 июля 2018 | 05:50
взгляните на карту, они там реально в кольце врагов