Жительницу Калининграда, арестовали по подозрению в государственной измене

Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на члена общественно-наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова, она находится в СИЗО «Лефортово». Антонина Зимина была задержана около двух недель назад. До позапрошлого года она возглавляла Балтийский центр диалога культур в Калининграде. А также была независимым экспертом и членом клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.