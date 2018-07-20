Олег Сенцов отказался от госпитализации после проблем с сердцем

Об этом рассказал «Новой газете» его адвокат Дмитрий Динзе. Украинский режиссер третий месяц держит голодовку в российской колонии и, по словам своего защитника, очень сдал, постарел, и держится только на силе воли. Осужденный согласился лишь принимать две-три ложки питательной смеси. Сенцов был задержан в Крыму в 2015 году. Российский суд признал его виновным в организации террористического общества. Сам режиссер вину не признал, а дело против себя назвал политическим.