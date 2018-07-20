Олег Сенцов отказался от госпитализации после проблем с сердцем
Об этом рассказал «Новой газете» его адвокат Дмитрий Динзе. Украинский режиссер третий месяц держит голодовку в российской колонии и, по словам своего защитника, очень сдал, постарел, и держится только на силе воли. Осужденный согласился лишь принимать две-три ложки питательной смеси. Сенцов был задержан в Крыму в 2015 году. Российский суд признал его виновным в организации террористического общества. Сам режиссер вину не признал, а дело против себя назвал политическим.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vvietham 20 июля 2018 | 05:25
удивляюсь, почему этому террористу не дали пожизненное
В США за Сенцова посадили бы на электрический стул и вскипятили ему мозги
tovarich67 20 июля 2018 | 05:59
vvietham: точно.а айзацгруппы во время ВОВ таких вот террористов вешали на столбах.правильно мыслишь штурманн
serg4422 20 июля 2018 | 06:03
симулирует,подлец. в карцер его.
max3446 20 июля 2018 | 06:11
сообщил адвокат.... дальше в принципе можно и не читать, ради пиара он и не такое придумать может