Еврокомиссия подала на Венгрию в суд из-за введения уголовной ответственности за помощь нелегальным мигрантам

Пакет документов под названием «Стоп Сорос» в ЕС назвали незаконным – пишет Reuters. Суд намерен принудить Венгрию отменить закон, если власти сами не сделают этого в течение двух месяцев. В противном случае стране грозят санкции. В 2015 году Евросоюз ввел квоты по распределению мигрантов по государствам-членам содружества. Против этой системы помимо Венгрии также высказывались власти Чехии, Румынии и Словакии