Соединенные Штаты не намерены отправлять американских граждан для допросов в Россию
Об этом сообщило CBS со ссылкой на Госсекретаря Майкла Помпео. Ранее в Белом доем также отметили, что Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Путина об организации таких следственных действий на взаимной основе. При этом американский лидер надеется на то, что 12 сотрудников ГРУ, которых обвиняют в кибератаках на сервера Демократической партии, все же дадут показания в США.
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komar 20 июля 2018 | 04:32
Типичный подход светоча мировой демократии!