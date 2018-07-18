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Эксклюзив Эха 04:16, 20 июля 2018

В Челябинске задержан замминистра экономического развития области Антон Бахаев

Он также руководил подготовкой саммитов ШОС и БРИКС. Как передает ТАСС со ссылкой на источник, чиновника подозревают в хищении бюджетных средств. Детали дела не раскрываются, но, по некоторым сведениям, претензии могут быть связаны с проведением в прошлом году российско-казахстанского форума.

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