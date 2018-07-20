Кремль наградит членов Центризбиркома орденами за президентские выборы
Об пишет РБК со ссылкой на источники. Закрытый указ о присвоении различный наград был подписан вскоре после окончания президентской гонки. Зампредседателя ЦИК Николай Балуев получит орден Александра невского, а секретарь Майя Гришина – орден Почета. При этом уточняется, что главу Центризбиркома Эллу Памфилову наградили ранее. Ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством».
На прошедших выборах Владимир Путин набрал рекордное количество голосов. Его поддержали почти 77 процентов избирателей.
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andreykochnev 20 июля 2018 | 04:24
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