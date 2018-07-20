«Единая Россия» обсудит, почему Наталья Поклонская проголосовала против закона о пенсионной реформе
Ранее фракция приняла решение консолидировано поддержать этот документ. Лидер партии Сергей Неверов, рассказал «Интерфаксу», что решение о мерах в отношение Поклонской будет приниматься коллегиальным органом «Единой России». Против законопроекта о повышении пенсионного возраста проголосовали думские оппозиционные партии. А восемь депутатов от «Единой России» просто не пришли на заседание.
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