«Единая Россия» обсудит, почему Наталья Поклонская проголосовала против закона о пенсионной реформе

Ранее фракция приняла решение консолидировано поддержать этот документ. Лидер партии Сергей Неверов, рассказал «Интерфаксу», что решение о мерах в отношение Поклонской будет приниматься коллегиальным органом «Единой России». Против законопроекта о повышении пенсионного возраста проголосовали думские оппозиционные партии. А восемь депутатов от «Единой России» просто не пришли на заседание.