Основатель «Телеграма» Павел Дуров попал в список самых влиятельных людей младше сорока
Рейтинг составляет американский деловой журнал Fortune. Среди его заслуг издание отмечает создание соцсети «Вконтакте» и мессенджера «Телеграм». Fortune призывает перестать называть предпринимателя «российским Марком Цукербергом», и признать его собственные достижения. Дуров – не единственный русский в рейтинге. В середине списка второй год подряд канадско-российский программист Виталик Бутерин – основатель одной из крупнейших криптовалют Etherium.
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 20 июля 2018 | 03:22
в РФии нельзя быть успешным бизнесменом, с нуля создающим свой бизнес - ФСБ отожмёт и развалит, а вот на Западе (портянки - фас!) а вот на ЗАПАДЕ вполне возможно - почувствуйте разницу