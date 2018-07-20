Основатель «Телеграма» Павел Дуров попал в список самых влиятельных людей младше сорока

Рейтинг составляет американский деловой журнал Fortune. Среди его заслуг издание отмечает создание соцсети «Вконтакте» и мессенджера «Телеграм». Fortune призывает перестать называть предпринимателя «российским Марком Цукербергом», и признать его собственные достижения. Дуров – не единственный русский в рейтинге. В середине списка второй год подряд канадско-российский программист Виталик Бутерин – основатель одной из крупнейших криптовалют Etherium.