В МИДе считают, что работа их канала в «Телеграме» не нарушает закон
Об этом сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что не видит противоречия, так как решением суда была заблокирована лишь работа самой платформы, а не работа на ней. Захарова подчеркнула, что МИД консультировался по этому вопросу с Роскомнадзором и получил разъяснения на этот счет.
Операторы связи приступили к блокировке мессенджера в середине апреля. Доступ к сервису было решено закрыть из-за его несогласия предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. При этом «Телеграм» продолжает работать на территории страны.
Комментарии2
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gencek 20 июля 2018 | 03:24
Все ясно. Машка - иностранный агент, а МИД это вообще сборище японских шпионов!
ebze 20 июля 2018 | 04:19
Вот это поворот!)))
Скажем так, МИДу, хотя бы из солидарности к коллегам из правительства стоило бы отказаться от «запрещённой» платформы.
Вариантов два:
Либо МИД «начхал с высокой колокольни» на гос-безопасность (ведь именно т.н. гос-безопасность являлась главным аргументом блокировки телеграмма) . Либо роскомнадзор расписался в своей окончательной никчемности.