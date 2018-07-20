Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вернется в Бельгию

Верховный суд Испании аннулировал международный ордер на арест экс-главы региона и пятерых его соратников. При этом власти страны не отказались от выдвинутых против него обвинений. В отношении Пучдемона заведены дела о мятеже и растрате госсредств. Именно из-за последнего пункта Германия собиралась выдать политика на родину. Однако тогда Мадирид мог бы судить его лишь по этой статье, но Верховный суд счел это недостаточным. Чтобы сохранить возможность провести процесс по делу о мятеже, власти Испании отозвали международный ордер.