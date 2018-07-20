В Стамбуле во время антитеррористического рейда задержали дочь бывшего главы миграционной службы Чечни
Об этом пишет газета Vatan. Муж Седы Дудуркаевой гражданин Грузии Таркан Батриашвили известен как один из командиров террористической организации «Исламское государство». По данным издания, также были задержаны двое его сыновей. В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров уволил руководителя миграционной службы за то, что его дочь уехала в Сирию. Как сообщало РИА Новости, экс-чиновник ездил в Арабскую Республику, чтобы вернуть ее на родину
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