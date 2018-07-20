Дональд Трамп намерен пригласить Владимира Путина осенью в Вашингтон
Как написала в «твиттере» пресс-секретарь Белого дома, американский лидер дал соответствующее распоряжение советнику по национальной безопасности Джону Болтону. На встрече в Хельсинки главы государств согласовали постоянный рабочий диалог между совбезами.
Ранее Трамп отклонил предложение Путина о допросе граждан России и США на взаимной основе. При этом американский президент рассчитывает, что 12 сотрудников ГРУ, которых обвиняют в кибератаках на компьютеры Демократической партии, все же дадут показания в Соединенных Штатах.
Комментарии4
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sergirusso 20 июля 2018 | 03:23
ДУРАКАВАЛЯНИЕ. Снял бы просто санкции. А то любовь получается платонической...
liquidsky__ 20 июля 2018 | 03:46
Путинизгой хе-хе )
sergirusso 20 июля 2018 | 04:34
liquidsky__: Почитайте биографию Каддафи. Там тоже был и сбитый Боинг, и последующие визиты в западные страны, ну и конечно - порванная задница...
citizeneco 20 июля 2018 | 04:24
Поражаюсь, до чего же наивен Трамп, что российские разведчики могут дать показания против себя в США, чтобы их там же упекли в тюрьму. Он бы, в нынешней напряжённой международной обстановке, отправил своих цэрэушников в Россию на допрос? Полагаю, что американские спецслужбы, да и обычные американцы за такое предложение сочли бы его сумасшедшим.