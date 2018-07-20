Дональд Трамп намерен пригласить Владимира Путина осенью в Вашингтон

Как написала в «твиттере» пресс-секретарь Белого дома, американский лидер дал соответствующее распоряжение советнику по национальной безопасности Джону Болтону. На встрече в Хельсинки главы государств согласовали постоянный рабочий диалог между совбезами.

Ранее Трамп отклонил предложение Путина о допросе граждан России и США на взаимной основе. При этом американский президент рассчитывает, что 12 сотрудников ГРУ, которых обвиняют в кибератаках на компьютеры Демократической партии, все же дадут показания в Соединенных Штатах.