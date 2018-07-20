Производитель люксовой одежды Burberry сжег нераспроданную продукцию на сумму более 30 миллионов евро
По данным BBC, это было сделано с целью защитить свой бренд. Так поступают и многие другие произодители, чтобы нереализованный товар не своровали и не перепродали по более низким ценам. В Burberry отметили, что процесс сжигания можно считать экологичным. Однако активисты уже возмутились таким подходом.
Комментарии1
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tks 20 июля 2018 | 02:36
Правильно, зачем цены то снижать?
Лучше продолжать по заоблачным продавать.