ООН призвала Евросоюз разработать правила приема спасенных мигрантов в море
Об этом сказал Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди. Он поприветствовал совместное решение Франции, Германии, Италии и других стран зарегистрировать почти 500 беженцев, спасенных в минувшую субботу в Средиземном море. Но отметил, что такие решения должны идти дальше фрагментарных мер или договоренностей по каждому отдельному судну. В качестве негативного примера он напомнил историю с судном «Аквариус», на котором также находились спасенные мигранты. Корабль в течение нескольких дней не мог получить разрешение на заход в порты европейских государств.
Комментарии1
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danko_viola 20 июля 2018 | 02:32
Пусть всех в Германию отправят. Меркель и гомосексуалисты, зеленые и левые всех примут.