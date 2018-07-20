Мария Бутина, арестованная в Соединенных Штатах, тяжело адаптируется к тюремным условиям, но на здоровье не жалуется
Об этом говориться на странице российского посольства в США на фейсбуке. В диппредставительстве отметили, что уже запросили у американских властей разъяснений по поводу задержания женщины. Бутину подозревают в заговоре и ведении деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Она якобы пыталась проводить операцию по влиянию в интересах России.
Комментарии4
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danko_viola 20 июля 2018 | 02:28
Мрази.
putn_pnh 20 июля 2018 | 02:35
Адаптируется. Дайте срок.
juche 20 июля 2018 | 02:42
Прям королевна.
pedro_juares 20 июля 2018 | 02:48
ниче, адаптируется, как нибудь. чай не в Мордовии на 20 лет по сфабрикованному приговору.