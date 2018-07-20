Мария Бутина, арестованная в Соединенных Штатах, тяжело адаптируется к тюремным условиям, но на здоровье не жалуется

Об этом говориться на странице российского посольства в США на фейсбуке. В диппредставительстве отметили, что уже запросили у американских властей разъяснений по поводу задержания женщины. Бутину подозревают в заговоре и ведении деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Она якобы пыталась проводить операцию по влиянию в интересах России.