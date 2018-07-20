Microsoft зафиксировала попытки кибератак в отношении кандидатов на выборах в Конгресс США
Об этом заявил накануне вице-президент компании по безопасности пользователей Том Берт. По его словам, специалисты корпорации установили, что такие атаки велись в отношении трех кандидатов. Их имен он не привел. Злоумышленники пытались получить доступ к данным на компьютерах жертв с помощью созданной фальшивой интернет-страницы. Она выглядела, как точная копия сайта Microsoft, однако содержала вредоносный код для заражения системы. По словам вице-президента компании некие хакеры использовали такую же тактику при попытках взломать компьютеры Демократической партии США в позапрошлом году.
Комментарии1
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kisa2000 20 июля 2018 | 02:33
а кто были эти хакеры ? Надо напустить на них своих хакеров и отследить.