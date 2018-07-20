Республиканцы не позволили допросить в Конгрессе США переводчицу, которая работала на встрече Трампа и Путина

Как пишет «Интерфакс», на ее вызове в комитет по разведке настаивали представители Демократической партии. Они хотели знать, не заключал ли Дональд Трамп каких-либо секретных сделок с Владимиром Путинным и не подвергали ли он риску национальную безопасность. Как отметил Член палаты представителей, Трамп, якобы, уже не раз вставал на сторону Путина.