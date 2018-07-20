Республиканцы не позволили допросить в Конгрессе США переводчицу, которая работала на встрече Трампа и Путина
Как пишет «Интерфакс», на ее вызове в комитет по разведке настаивали представители Демократической партии. Они хотели знать, не заключал ли Дональд Трамп каких-либо секретных сделок с Владимиром Путинным и не подвергали ли он риску национальную безопасность. Как отметил Член палаты представителей, Трамп, якобы, уже не раз вставал на сторону Путина.
Комментарии3
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danko_viola 20 июля 2018 | 02:25
Вот это правильно!!! Где старуха данко1 спец в допросах?
vea4ek 20 июля 2018 | 02:31
danko_viola:
"Испанский сапожок" смазывает.
condor00 20 июля 2018 | 02:45
Так что проблема [покушения на сложившиеся ценности в США] далеко не в одном только Трампе....