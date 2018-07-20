В Министерстве иностранных дел считают, что работа их канала в «Телеграме» не нарушает закон
Об этом сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что не видит противоречия, так как решением суда была заблокирована лишь работа самой платформы, а не работа на ней. Захарова подчеркнула, что МИД консультировался по этому вопросу с Роскомнадзором и получил разъяснения на этот счет.
Операторы связи приступили к блокировке мессенджера в середине апреля. Доступ к сервису было решено закрыть из-за его несогласия предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. При этом «Телеграм» продолжает работать на территории страны.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт