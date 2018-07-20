В Единой России обсудят варианты воздействия на депутата Наталью Поколонскую
Это связанно с тем, что она единственная из всех коллег по партии проголосовала против принятия в первом чтении законопроекта о пенсионной реформе. Как пояснил ТАСС лидер фракции Сергей Неверов, Единая Россия решила голосовать консолидировано, однако Полонская это проигнорировала. В свою очередь депутат отметила, что ранее уже говорила о намерении не поддерживать законопроект. Она сказала, что «Единая Россия дает возможность принимать решение демократично».
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