В Единой России обсудят варианты воздействия на депутата Наталью Поколонскую

Это связанно с тем, что она единственная из всех коллег по партии проголосовала против принятия в первом чтении законопроекта о пенсионной реформе. Как пояснил ТАСС лидер фракции Сергей Неверов, Единая Россия решила голосовать консолидировано, однако Полонская это проигнорировала. В свою очередь депутат отметила, что ранее уже говорила о намерении не поддерживать законопроект. Она сказала, что «Единая Россия дает возможность принимать решение демократично».