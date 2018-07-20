Украинский режиссер Олег Сенцов, который уже второй месяц держит голодовку, пережил в колонии сердечный кризис

Об этом рассказал «Новой газете» его адвокат Дмитрий Динзе. По словам защитника, Сенцов не согласился на госпитализацию, но решил принимать питательную смесь по две-три ложки день. Динзе добавил, что режиссер «очень сдал и постарел» и держится только на силе воли. При этом он не собирается прекращать голодовку. В 2015 году украинца приговорили к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. Осужденный называет доказательства против него сфабрикованными, а дело – политическим.