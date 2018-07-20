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00:05, 20 июля 2018

Задержание в США россиянки Марии Бутиной привлекло большой интерес общественности к ее персоне

Социальные сети наполняются версиями о настоящей деятельности Бутиной.

Ранее судья Дебора Робинсон постановила арестовать Марию Бутину, согласившись со следователем, который счел, что госпожа Бутина может сбежать из страны, «используя контакты с российским правительством»

Комментарии

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fig_vvam 20 июля 2018 | 00:24

Проституцией она занималась на вольном выпасе.
Вступала в беспорядочные половые связи для получения информации.
Потому что патриотка. себя не жалела.

как раньше говорили: не жалела органа работая на органы.

wien 20 июля 2018 | 00:47

fig_vvam: а ты свечку держал или ещё хуже был передатчиком между органов а ещё хуже сказать да ты батенька сутенёр ёпти)

prosto_tak 20 июля 2018 | 01:00

wien: Если по-английски читаете, посмотрите здесь: https://www.cnn.com/2018/07/19/politics/maria-butina-alleged-russian-spy-what-we-know/index.html. Второй абзац: "... 29-year-old Russian is accused of acting as a foreign agent in the United States and allegedly using sex and deception to build her network of influential international connections..."

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