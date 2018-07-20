Задержание в США россиянки Марии Бутиной привлекло большой интерес общественности к ее персоне

Социальные сети наполняются версиями о настоящей деятельности Бутиной.

Ранее судья Дебора Робинсон постановила арестовать Марию Бутину, согласившись со следователем, который счел, что госпожа Бутина может сбежать из страны, «используя контакты с российским правительством»