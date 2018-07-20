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00:04, 20 июля 2018

Президент США Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина приехать в США осенью

Об этом написала в Твиттере представитель Белого дома Сара Сандерс.
По ее словам, Трамп поручил своему советнику Джону Болтону пригласить Путина посетить Вашингтон. Обсуждение визита началось.
Сандерс добавила, что в Хельсинки Трамп согласился на постоянный рабочий диалог между Советами безопасности двух стран.

Комментарии

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trans 20 июля 2018 | 00:09

От того что Трамп вылизывает Путину задницу, Путин не перестает быть агрессором. И к чему это общение снова, какой смысл?!
Видно не хилый компромат у Путина на Трампа.

bozk 20 июля 2018 | 00:13

trans: да Трамп просто троллит демократов и либералов. А НАТО крепнет тем временем

serge_moro 20 июля 2018 | 00:16

bozk: Осень рыжего патриарха может закончиться импичментом из-за огромной любви к карликовому мафиози

bozk 20 июля 2018 | 00:26

serge_moro: да не будит импичмента. А вот Хиллари может и присесть

echo_insanity 20 июля 2018 | 00:30

bozk: Трампа остановит только падение американской экономики... Случится ли оно до осени??

sandro_007 20 июля 2018 | 00:35

Путин постепенно превращается в хозяина планеты Земля.

danko1 20 июля 2018 | 00:47

sandro_007: В дьявола этот мафиози, всеми презираемый, давно претворился, который готов планету уничтожить.

danko_viola 20 июля 2018 | 01:06

danko1: старуха ты хоть раз в белом доме бывала? Всеми! Который. Давно. Это известно всему Миру. Из достоверных источников.

zurich_106 20 июля 2018 | 00:47

sandro_007: Трамп для твоего "хозяина планеты" самый худший оппонент, вспомни сколько законов о санкциях в отношении России он подписал, сколько "шпионов- дипломатов" выслал, даже по северному потоку грозится ввести санкции западным компаниям если те риснкут поучаствовать в газовом проекте.

sandro_007 20 июля 2018 | 00:51

zurich_106:
Президент самой могущественной державы заискивал перед гарантом на встрече в Хельсинки. Это было очевидно. А теперь Трамп набивается российскому лидеру в друзья. Это ли не чудо?

zurich_106 20 июля 2018 | 01:24

sandro_007: Трамп уже взял назад все свои слова, назвав это оговоркой, с таким же идиотизмом он заискивал и перед другим маленьким диктатором, человеком-ракетой из Северной Кореи, а в итоге что имеем в сухом остатке? Санкции не отменены, санкций будет еще больше.

echo_insanity 20 июля 2018 | 00:50

sandro_007: "Путин постепенно превращается в хозяина планеты Земля."

Вы говорите какие-то антирусские(русофобские) вещи... Русские ведь за равенство. Им не нужно быть хозяевами. Или нужно...?!))

sandro_007 20 июля 2018 | 00:54

echo_insanity:
А что же им остается, если лидеры великих держав набиваются в друзья? Разделять и властвовать.

begly_ 20 июля 2018 | 01:14

echo_insanity:

Пока что экономика США только растет. Надежд на падение у злопыхателей много, но с чего бы ей падать..

pmasel 20 июля 2018 | 01:18

Чел с огнем играет. Осенью промежуточные выборы, а его действия дополнительные козыри для демократов.

zurich_106 20 июля 2018 | 00:19

bozk: дотролится, похоже демократы его и скинут осенью, да и республиканцам ближе по духу Майкл Пенс - пердсказуемый, послушный. республиканец, христианин

bozk 20 июля 2018 | 00:24

zurich_106: более предсказуемого, чем Трамп презика трудно представить - выполняет все предвыборные обещания.

zurich_106 20 июля 2018 | 00:25

bozk: цыплят по осени считают

bozk 20 июля 2018 | 00:30

zurich_106: это точно

zurich_106 20 июля 2018 | 00:36

bozk: Мексика за стену не заплатила, Хиллари не в тюрьме, отмена медстраховка, сижение налогов среднему классу, запрет въезда мусульманам, чего только он там не наобещал - осенью про это и не вспомнят, там других причин для импичмента хватает

andre5 20 июля 2018 | 01:04

trans: а откуда у вас столько уважения к спецслужбам мелкого володьки? Трамп вёл бизнес со многими странами (но не с россией, где у него было НОЛЬ бизнес-активов, и ноль долговременных контрактов). И тем не менее, никакая страна на него компромата не имеет, демократы - не имеют, конкуренты от республиканцев -- тоже не нашли. А володька мелкий - имеет. Вот так и уверуете во всемогущего вождя...

danko1 20 июля 2018 | 00:09

А эскадру военных кораблей во главе с Кузей Вашингтон пропустит?
Иначе наш трус-мафиози дальние страны не посещает. Очень боится за свою жизнь пропащую.

mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 00:10


А если нацдилеру понравится в Америке, то он останется там на ПМЖ?
Там и пехтин, и многие другие проживают.

viktorova 20 июля 2018 | 00:15

Трамп отрабатывает.
Нормальный заход. Встреча пустая, в шума много. Трамп ничего не теряет. Пу, типа, на мировой арене присутствует...
По зомбо тв снова расскажут про «прорыв»...
все пучком, все довольны.

trans 20 июля 2018 | 00:18

Забавно так получается - Трамп упрекает европейских лидеров, особенно Меркель, за СП-2, дескать поддерживаете Путина, а сам перед Путиным ходит на задних лапках из-за имеющегося у Путина компромата. Цирк с конями)))

andre5 20 июля 2018 | 00:49

trans: а разве кремлёвскому диктатору Трама что-то подарил, в практическом плане?

salut__521 20 июля 2018 | 00:29

Хорошо бы ещё заодно организовать фюреру экскурсию на Гуантанамо с приличном номером в местном отеле для людоедов. Пущай отдохнёт от террозабот как полагается...

ivanov356 20 июля 2018 | 00:32

Покушение на рыжего из-за навязчивого и нежелательного приглашения?

felik23 20 июля 2018 | 00:47

Трампутин - два нарцисса https://youtu.be/CgDsOrf7OWI

(комментарий скрыт)

ed10075 20 июля 2018 | 01:02

Мочалкину понравилось выглядеть идиотом.

skanon 20 июля 2018 | 01:10

Да тот и без приглашения приедет на осеннюю сессию ГенАссамблеи...

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