Президент США Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина приехать в США осенью

Об этом написала в Твиттере представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп поручил своему советнику Джону Болтону пригласить Путина посетить Вашингтон. Обсуждение визита началось.

Сандерс добавила, что в Хельсинки Трамп согласился на постоянный рабочий диалог между Советами безопасности двух стран.