В суде по делу чеченского правозащитника Оюба Титиева состоялся допрос свидетелей обвинения
Правда, по существу дела Шалинскому городскому суду их показания пока что дали мало.
Слушания по существу начались с ходатайства защиты Оюба Титиева о переносе заседания в связи с занятостью своего коллеги Ильи Новикова в другом процессе. Он не смог прилететь из Нижнего Новгорода в Шали. Вопрос о территориальной подсудности и слушаниях за пределами Северного Кавказа сегодня не поднимался. Судья Мадина Зайнетдинова ходатайства о переносе заседания не поддержала, возражали также прокурор Курчалоевского района Джабраил Ахматов и гособвинитель Милана Байтаева. Зато они вызвали сегодня в суд 15 свидетелей. Это сотрудники поселковых подразделений полиции близ того места, где 9 января был задержан Оюб Титиев. Тогда около его Лады Калина нашли пакет с 207 граммами марихуанны. Явились только 13 полицейских, правда по-русски говорить могли далеко не все. Некоторые служат в МВД, не просто не умея читать, но и в буквальном смысле не понимая языка, на котором составляют протоколы.
Оюб Титиев своей вины не признает. Суд по этому делу продолжится 26 июля.
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zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 20 июля 2018 | 01:10
Ну не могут читать...Ну не могут писать......Ну языка не понимают.....И что? Вон, академик, такие посты выдаёт-зачитаешься....А еще и стихи пишет....А тоже, у Максимовской, два слова по-русски связать не мог......А то вишь , взяли моду -на то , что писать и читать человек не умеет! Пятиколонники поджидовские с бандеровскими замашками....