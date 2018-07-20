В России продолжаются акции противников пенсионной реформы

Сегодня очередные мероприятия планируются в Тюмени и Севастополе.

В Тюмени митинг против повышения пенсионного возраста и цен на бензин должен пройти на Центральной площади. Организаторы — местные отделения РОТ ФРОНТа и Российской коммунистической рабочей партии – ожидают участие более 2 тысяч человек. Власти со скрипом, но все же акцию согласовали. В конце прошлого и начале этого месяца в городе уже состоялись аналогичные мероприятия. На последнем из них представитель местного отделения «Единой России» Вера Синяева публично обвинила президента Владимира Путина во лжи и сказала, что выйдет из партии. Тюменский обком КПРФ подал уведомление о проведении еще одной акции 27 июля. Помимо этого коммунисты продолжают сбор подписей против пенсионной реформы.

В Севастополе митинг планируется на площади Нахимова. Его организует Совет непарламентских партий, в который входят, в том числе, коммунисты. Кроме того, против намерения властей повысить возраст выхода на пенсию до 63 у женщин и 65 у мужчин открыто выступил коллектив «13 судоремонтного завода Черноморского флота» Минобороны. Работники госпредприятия приняли резолюцию за отзыв документа из парламента.

Между тем, накануне законопроект прошел в Госдуме первое чтение. Во время заседания у здания парламента прошли пикеты.