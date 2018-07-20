В России продолжаются акции противников пенсионной реформы
Сегодня очередные мероприятия планируются в Тюмени и Севастополе.
В Тюмени митинг против повышения пенсионного возраста и цен на бензин должен пройти на Центральной площади. Организаторы — местные отделения РОТ ФРОНТа и Российской коммунистической рабочей партии – ожидают участие более 2 тысяч человек. Власти со скрипом, но все же акцию согласовали. В конце прошлого и начале этого месяца в городе уже состоялись аналогичные мероприятия. На последнем из них представитель местного отделения «Единой России» Вера Синяева публично обвинила президента Владимира Путина во лжи и сказала, что выйдет из партии. Тюменский обком КПРФ подал уведомление о проведении еще одной акции 27 июля. Помимо этого коммунисты продолжают сбор подписей против пенсионной реформы.
В Севастополе митинг планируется на площади Нахимова. Его организует Совет непарламентских партий, в который входят, в том числе, коммунисты. Кроме того, против намерения властей повысить возраст выхода на пенсию до 63 у женщин и 65 у мужчин открыто выступил коллектив «13 судоремонтного завода Черноморского флота» Минобороны. Работники госпредприятия приняли резолюцию за отзыв документа из парламента.
Между тем, накануне законопроект прошел в Госдуме первое чтение. Во время заседания у здания парламента прошли пикеты.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 00:07
Почему патриоты не проводят акции ЗА пенсионную реформу?
Ведь только и слышно, как пятая колонна на деньги Пентагона выступает против.
danko_viola 20 июля 2018 | 01:04
mikhail_spb_: почему, ведь, против, вероятно, возможно, вроде, наверное, мильтоны, пролонгация, что, кадырка, пропиндосить. Тролль холл юморной.
bozk 20 июля 2018 | 00:10
Пора готовить новый мультик про "самую лучшую ракету, неимеющую аналогов в мире" !
olegleon 20 июля 2018 | 00:30
коммунисты против?! а они не хотят вспомнить про пенсии в 20-30 рублей, когда они, т.к. коммунисты были при власти и на 1 пенсионера приходилось 5 работающих?
salut__521 20 июля 2018 | 00:47
Севастополь-то каким боком к российской пенсионной реформе?.. На Украине вроде б возраст выхода на пенсию остался прежним...
pmasel 20 июля 2018 | 01:13
salut__521: Это происки Поклонской, она воду мутит. )))