США направили Путину приглашение нанести осенью визит в Вашингтон — Белый дом
Трамп через Болтона приглашает Путина посетить Вашингтон этой осенью — Белый дом
Президент США Дональд Трамп приглашает главу России Владимира Путина посетить Вашингтон
этой осенью, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
«В Хельсинки президент согласился на продолжающийся диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил (советника по национальной
безопасности) Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. Обсуждение этого уже ведется», — написала
Сандерс в Twitter.
Комментарии50
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mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 23:05
Ну вот.
Злопыхатели, утверждавшие, что нацдилер изгой, посрамлены!
Скоро он прибудет в Белый Дом, откуда будет руководить всем миром.
jidkov 19 июля 2018 | 23:09
Зная о Норьеге - лучше не ездить...
patrikk_1 19 июля 2018 | 23:11
США направили Путину приглашение нанести осенью визит в Вашингтон — Белый дом...
Ехать конечно надо, но толку от этих встреч, только хуже становится. Мафия, захватившая мировые СМИ, не допустит сближения США и России.
antimalin 19 июля 2018 | 23:21
Трамп все-таки наш!
Был и есть.
Но ему трудно.
Американская русофобская бюрократия-партия войны стремится помешать ему наладить отношения с Россией.
polikarpich 19 июля 2018 | 23:27
antimalin: Конечно, они не потерпят предателя на президентском посту. Таких судить надо.
serge_moro 19 июля 2018 | 23:43
polikarpich: Рыжий решил передать лысому другу ключи от США. Сенат и Конгресс остановит намерение Рыжего отдать весь контроль США лысому мафиози.
serge_moro 19 июля 2018 | 23:51
serge_moro: Рыжий оказался засланным путинским казачком . Такого еще мир не видел,чтобы президент США приглашал в Белый дом главного мафиози мира. Но, это же не фантастика и даже не страшный сон .Это ужасающая реальность братцы-земляне
gordy 19 июля 2018 | 23:57
"США направили Путину приглашение нанести осенью визит в Вашингтон — Белый дом"
С ночёвкой?
zurich_106 19 июля 2018 | 23:57
Похоже осенью Трампа ждет импичмент.
polikarpich 19 июля 2018 | 23:35
patrikk_1: Сближения? А кто тут всё время верещит про "пиндосов"?
Российские СМИ тоже все поголовно захвачены этой самой "мировой мафией"? И что так скромно? Напиши уж "этнической". Мы ж всё все понимаем, да? ;-)
varangian2011 19 июля 2018 | 23:39
patrikk_1: Для россиян важный вопрос не в том поедет или нет, а в том вернется обратно или нет. )
fig_vvam 19 июля 2018 | 23:41
patrikk_1: А что Трампу делать, голубок, его запинали уже совсем.
теперь у него одна надежда, чтобы путин на поклон к нему приехал.
Дак еще грушников в США отправил для допроса с последующим арестом. Надо ехать и Трампа спасать.
наш ведь, надо.
danko1 19 июля 2018 | 23:46
fig_vvam: В Австралию, откуда позорно бежал, трус Путин с эскадрильей для охраны поехал.
В Вашингтон этот трус Кузю отправит?
fig_vvam 19 июля 2018 | 23:59
danko1: Кузя на ремонте будет еще года три., а потом его утопят, чтобы не позориться..
Кузя это уродское дитя позднего совка.
бастард какой-то.
nepeanois 19 июля 2018 | 23:43
patrikk_1: что за мафия? опять е-вреи отличились?
fig_vvam 19 июля 2018 | 23:13
jidkov: Засадят как нашу машу засадили.
Нельзя ездить.
опасно.
А то и подменят. Подберут двойника.
И в кабинет Трампа зайдет один Путин, а выйдет другой. И все родинки будут на месте.
Сколько мы фильмов таких видели.
parasuk_ 19 июля 2018 | 23:16
fig_vvam: Да ладно. Вон хохолбаши аж 500 тыс. заплатил чтобы его в сша пригласили. Петюню даже не смутило, что принимать его будут в овальном кабинете. Это как бы тонкий намек.
fig_vvam 19 июля 2018 | 23:20
parasuk_: как ты права, парася, как права. Для Путина кабинет в треугольный переделают и заставят в нем пятый угол искать.
Парася, позабавь меня еще.
parasuk_ 19 июля 2018 | 23:33
fig_vvam: Зачем? Ты знатный фантазер, сам себя позабавить можешь :)
fig_vvam 19 июля 2018 | 23:38
parasuk_: Зря ты, парася,
мне отказала. у меня такой забавник, такой забавник ... потом от товарок узнаешь и пожалеешь.
parasuk_ 19 июля 2018 | 23:44
fig_vvam: Угу. Мозоли на твоих ладошках тому свидетельство :)
fig_vvam 19 июля 2018 | 23:54
parasuk_: парася, а откуда ты про мои ладошки знаешь? Неужели это тебя я вчера раком поставил и за жопку взял своей мозолистой рукой?
А попка у тебя нежная, да. Не поцарапал я тебе ее?
monik_7 20 июля 2018 | 00:06
fig_vvam: зайдет Путин, а выйдет Путина
jidkov 19 июля 2018 | 23:23
Хотя, для России - лучше, наверное, пусть едет...
testmeter 20 июля 2018 | 00:03
jidkov: А вдруг ему там понравится и он останется? Навсегда... Как же тогда жить Вяликому Российскому Народу?
tom_tom 20 июля 2018 | 00:02
Я насчёт пенсий так скажу - это всё тлетворное поклонение Западу (загнивающему). Пенсии придумал русофоб Бисмарк из Пенсильвании, с тех пор там штаб-квартира Госдепа, который баламутит всех пенсионеров по земному диску
Великие страны: КНДР, Венесуэла, Зимбабуа - пенсий не платят!
edun1952 19 июля 2018 | 23:08
ФСО не отпустит.
begly_ 19 июля 2018 | 23:26
Порошенко согласился на лужайке возле Белого дома постоять, а тут все честь по чести - в Дом гостем приглашают..
polikarpich 19 июля 2018 | 23:38
edun1952: Да он и сам никуда не рвётся, я думаю.
varangian2011 20 июля 2018 | 00:03
edun1952: По моему он уже всех достал - отпустит.
polikarpich 19 июля 2018 | 23:09
В ловушку хотят заманить! Не ведись, Вольдемар! Это засада!
:-)
varangian2011 19 июля 2018 | 23:36
polikarpich: Да уж там доблестное ФСО в каждом окне не поставишь, и вообще не поставишь, кроме как своей грудью прикрывать вошьдя. Как бы там прокурор Мюллер на него как на главаря наручники не одел.... в логове то врага.
thesonhuman 19 июля 2018 | 23:11
Ему не разрешат поехать в Белый дом, ведь другого такого как Путин не найти.
А интересно, взяли на проверку футбольный мяч с чемпионата, или нет.
maik19_ 20 июля 2018 | 00:00
===="thesonhuman: А интересно, взяли на проверку футбольный мяч с чемпионата, или нет."====================================После проверки футбольного мяча оказалось, что он наполнен многоразовыми презервативами из израильских противогазов с цветным портретом Бориса Н. пристреленного на Мосту. Презервативы кошерные - у них обрезан кончик. Для тех кто хочет выразить соболезнование пристреленному есть презервативы с чёрной каёмкой ! Презервативы будут раздаваться пиндосовским либерастам. СерГею Борисовчу П. презерватив положен в отдельный пакетик !
trans 20 июля 2018 | 00:06
maik19_: Ну ты и гавно. Как и твои родители.
begly_ 19 июля 2018 | 23:12
Поддерживаю. Гостям мы рады. Нет смысла отказываться от взаимовыгодных встреч.
testmeter 20 июля 2018 | 00:00
begly_: Думаешь, Трамп Путину тоже мячик подарит? Тогда стоит ехать!
putin_itogy 19 июля 2018 | 23:13
Испугались, "кинжала" гопника...
Ну вот и всё..
Миром правит Мировое Правительство.
Где ЧЛЕНОМ до сих пор (тайно, разумеется) числится Анатолий Чубайс.
Был ЧЛЕНОМ так-же и Ельцын.
Сейчас хотят включить туда ЧЛЕНОМ Мирового Правительства и путина.
Что непонятного.
Глобализм в действии.
Так что ЖЕЛАНИЕ путина, ВСТУПИТЬ В НАТО России,
(в начале "нулевых")
совсем не было шуткой.
dedctolet 19 июля 2018 | 23:15
А Трамп доживёт до осени?Мюллер не дремлет.
ffonarshik 19 июля 2018 | 23:19
dedctolet: Миллер тоже...
mikescholar 19 июля 2018 | 23:30
Там его и арестуют?
chernyij 19 июля 2018 | 23:47
mikescholar: По крайней мере могли бы допросить в конгрессе, но всё-равно отбрешется, в этом он лучший точно.
nepeanois 19 июля 2018 | 23:35
может его собьют над гаагой?
ilyache 19 июля 2018 | 23:36
Интересно, он это с выборами в конгресс увязываеи?...
euro_line 19 июля 2018 | 23:37
Вряд ли его ждет там радушный прием и розы на дороге, но сам факт такого приглашения, безусловно, примечателен.
varangian2011 20 июля 2018 | 00:07
euro_line: Даже кремлеботы в замешательстве. Не поймут лайкать эту новость или нет. Хозяин то может вообще не вернуться (мало ли что). Что потом с ними всеми несчастными будет... утро стрелецкой казни или варфоломеевская ночь...
bozk 19 июля 2018 | 23:40
Интересно было бы посмотреть
trans 19 июля 2018 | 23:48
Цирк с конями продолжается)))
alex362 20 июля 2018 | 00:08
Интересно, его тут арестуют, или сразу в расход пустят?
kaplan911 20 июля 2018 | 00:08
Не, ехать нужно......
НО....... вот как вернуться ?!