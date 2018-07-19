США направили Путину приглашение нанести осенью визит в Вашингтон — Белый дом...

Трамп через Болтона приглашает Путина посетить Вашингтон этой осенью — Белый дом

Президент США Дональд Трамп приглашает главу России Владимира Путина посетить Вашингтон

этой осенью, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

«В Хельсинки президент согласился на продолжающийся диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил (советника по национальной

безопасности) Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. Обсуждение этого уже ведется», — написала

Сандерс в Twitter.