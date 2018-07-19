Правительство Черногории заявило о своей миролюбивой политике в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что из-за этой страны может начаться третья мировая война. Трамп сказал об этом в интервью телеканалу Фокс Ньюс. «Черногория маленькая страна, в которой живут очень агрессивные люди. Если они проявят агрессию, то мы окажемся втянуты в войну». Таким образом Трамп ответил на вопрос, следует ли США вмешиваться в конфликты с участием других членов НАТО. В официальном заявлении черногорского правительства говорится, что эта страна – единственное государство, которое не было затронуто войной во время распада бывшей Югославии. Также подчеркивается, что после вступления в НАТО солдаты Черногории вносят вклад в мир и стабильность не только в Европе, но и по всему миру.