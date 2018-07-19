Руководство «Единой России» намерено наказать депутата Наталью Поклонскую
Руководство «Единой России» намерено наказать депутата Наталью Поклонскую за то, что она проголосовала против законопроекта о пенсионной реформе. Скорее всего, ее снимут с поста главы думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на главу фракции Сергея Неверова. Отмечается также, что на сегодняшнем заседании отсутствовали некоторые депутаты-"единороссы", в том числе зам.секретаря генсовета Сергей Железняк, а также Вячеслав Фетисов, Виталий Милонов и Виктор Игнатов. Некоторые из них уже объяснили отсутствие больничными и отпусками.
Комментарии25
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murad_manapov 19 июля 2018 | 23:05
в крым её отправить на ответственную работу
patrikk_1 19 июля 2018 | 23:14
Руководство «Единой России» намерено наказать депутата Наталью Поклонскую...
Наталья Поклонская должна создать и возглавить внутрипартийную фракцию.
danko1 19 июля 2018 | 23:16
murad_manapov: Ей ближе монастырь по Екатеринбургом, где её духовник-убийца обитает.
Но каковы враги народа (только так депутатов называть надо). Наказывают за собственное мнение.
Зачем вообще тогда такое множество депутатов, если они по команде должны кнопки нажимать.
Ликвидировать ГД, СФ и прочие властные структуры за ненадобностью, т.к. власть всё равно полностью принадлежит мафиози-узурпатору, а от депутатов и правительства и прочих ветвей власти ничего не зависит.
gordy 19 июля 2018 | 23:59
Раз пять?
fig_vvam 19 июля 2018 | 23:18
murad_manapov: Все кто не пришел себе алиби готовят.
Мол они, как и Путин, ничего не знали.
мало ли какие времена впереди.
А тут аргумент железный: а не знал я и не голосовал.
Нету у вас улик на Костю Сапрыкина.(с)
ltvjrhfn1 19 июля 2018 | 23:35
fig_vvam:
а вот скажи, скотособака, как ты умудряешься 24 часа без перерыва свои высеры тут набирать?
честно скажи ты стекломоем или боярышником спасаешься?
mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 23:08
Высечь розгами, остричь наголо, вывалять в смоле и перьях, сослать в монастырь!
kaputvsemu 19 июля 2018 | 23:08
Отберут икону страстотерпца.
bobiksdoh 19 июля 2018 | 23:11
Наказать групповым образом.
neprostotak 19 июля 2018 | 23:13
«. . .наказать депутата Наталью Поклонскую . . . ее снимут с поста главы думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.»
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Депутата лишат дополнительных обязанностей и ЭТО считается наказанием!!!
Т.е. открыто заявляют, что ей ограничат возможности получения взяток и ЭТО считается наказанием!
Это ж за какое быдло-стадо принимают крепостной народ в РФ, что чиновники абсолютно не стесняясь заявляют такое и СМИ перепечатывают ДАЖЕ не задумываюсь о смысле?!?
erpetkur 19 июля 2018 | 23:14
Руки прочь от Наташки, сатрапы!
vachek 19 июля 2018 | 23:15
Наказать Поклонскую? В самом деле? Как сказал один персонаж: - Замучаетесь пыль глотать...
edun1952 19 июля 2018 | 23:19
Бичевать убогих как-то не сермяжно...
begly_ 19 июля 2018 | 23:19
Похоже, что на место Генпрокурора подготавливают.
nehoroshiy 19 июля 2018 | 23:23
И что с того? На 3 сотни тоже можно неплохо жить c чистой совестью.)
krestianin_067rus Михаил Никитин 19 июля 2018 | 23:24
Как ьы она вас, е.. как вас там, дросов, не наказала... :))) замироточите, на... Руки прочь от Натахи!
pag22 19 июля 2018 | 23:27
"Наказать депутата Наталью Поклонскую!" Матильду смотреть! Каждый день! Лишить бюст права мироточить!
goga_s 19 июля 2018 | 23:33
операция "внедрения" в исполнении неучей!
victoro 19 июля 2018 | 23:39
В наказание Мойше ставили клизму.
gwon 19 июля 2018 | 23:41
Наташа молодец. Не перестаю ею гордиться. Сильный человек. Единственный в ЕР мужик со стальными яйцами.
jetsam 19 июля 2018 | 23:47
да, в ЕР всего один нормальный человек и то - идиотка тихопомешанная.
golfinder 19 июля 2018 | 23:53
Скоро, очень скоро, мы построим город без Ядра. За руки возмемся ,вместе мы сойдемся ,чтобы скинуть палача.
Сколько вы хотите, столько поднимите ,только вам придётся отвечать за все.
trans 19 июля 2018 | 23:55
Завтра будет опровержение этой новости, к бабке не ходи.
bel_medved 20 июля 2018 | 00:08
Она в следующий раз в Госдупу с иконкой царя придет и будет из дупотатов бесов изгонять.
ed10075 20 июля 2018 | 00:09
Неужели в уставе партии воров и жуликов есть пункт о наказании за личное мнение?