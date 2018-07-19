Руководство «Единой России» намерено наказать депутата Наталью Поклонскую за то, что она проголосовала против законопроекта о пенсионной реформе. Скорее всего, ее снимут с поста главы думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на главу фракции Сергея Неверова. Отмечается также, что на сегодняшнем заседании отсутствовали некоторые депутаты-"единороссы", в том числе зам.секретаря генсовета Сергей Железняк, а также Вячеслав Фетисов, Виталий Милонов и Виктор Игнатов. Некоторые из них уже объяснили отсутствие больничными и отпусками.