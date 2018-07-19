Госдума поддержала в первом чтении проект о ратификации Конвенции международной организации труда
Согласно ей, размер пенсии в России должны довести до 40% от заработной платы.
В долгосрочной перспективе Россия в состоянии обеспечить соответствие требованиям Конвенции. Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.
«Согласно конвенции, обеспечение по старости в виде периодических выплат, составляющих 40% утраченного заработка, должно гарантироваться лицам, которые имеют соответствующих стаж. Российская Федерация сможет в долгосрочной перспективе обеспечить выплату пенсий и других периодических выплат на требуемом конвенцией уровне. Ратификация конвенции позволит закрепить зафиксированные в ней главные принципы организации управления социальным обеспечением в условиях рыночной экономики, правовой базе социального обеспечения России и будет способствовать его развитию по пути наиболее эффективного сочетания механизмов, выработанных международным опытом и подтвердим тем самым приверженность Российской Федерации нормам и принципам международного права».
Конвенцию уже ратифицировали 55 стран. В России документ может вступить в силу с 1 января следующего года.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 23:10
Весьма спорно, что существует "приверженность Российской Федерации нормам и принципам международного права".
А как же "особый путь" и суверенная демократия?
danko1 19 июля 2018 | 23:21
mikhail_spb_: Ну себе и чиновникам враги народа обеспечили 80% от зряплаты.
Да еще нищее население им эту пенсию оплачивает, т.к. взносы в ПФ идут только с сумм не выше 80 тыс. руб.
j_partizan 19 июля 2018 | 23:11
Большинство гопников вышли из неблагополучных, бедных семей. Им чужды такие моральные ценности как честность, преданность, уважение, вежливость, трудолюбие. Они, как правило, ушлые и меркантильные, плутоваты, склонны к подлостям, предательству, заискиванию, лицемерию и пакостности.
j_partizan 19 июля 2018 | 23:14
Надо ли писать какая российская партия состоит из гопников?
edun1952 19 июля 2018 | 23:27
Будут снижать зарплату.Это по нашему.
n_a_t_a7777777 19 июля 2018 | 23:47
Все эти пляски вокруг пенсионной реформы - откровенный кошмар, "ужас, летящий на крыльях ночи",как говорил герой мультика из Утиных историй.
trans 19 июля 2018 | 23:52
"Российская Федерация сможет в ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ обеспечить выплату пенсий и других периодических выплат на требуемом конвенцией уровне."
_________________________
Понятно, лет через 50.
mppv 20 июля 2018 | 00:02
Дак сначала надо исполнить ст. 23 Всеобщей декларации прав человека:
"каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения"