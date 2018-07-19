Госдума поддержала в первом чтении проект о ратификации Конвенции международной организации труда

Согласно ей, размер пенсии в России должны довести до 40% от заработной платы.

В долгосрочной перспективе Россия в состоянии обеспечить соответствие требованиям Конвенции. Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

«Согласно конвенции, обеспечение по старости в виде периодических выплат, составляющих 40% утраченного заработка, должно гарантироваться лицам, которые имеют соответствующих стаж. Российская Федерация сможет в долгосрочной перспективе обеспечить выплату пенсий и других периодических выплат на требуемом конвенцией уровне. Ратификация конвенции позволит закрепить зафиксированные в ней главные принципы организации управления социальным обеспечением в условиях рыночной экономики, правовой базе социального обеспечения России и будет способствовать его развитию по пути наиболее эффективного сочетания механизмов, выработанных международным опытом и подтвердим тем самым приверженность Российской Федерации нормам и принципам международного права».

Конвенцию уже ратифицировали 55 стран. В России документ может вступить в силу с 1 января следующего года.