Курс евро вырос до 74-х рублей впервые с 9-го июля
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на последние данные торгов. Рубль находится на минимальных отметках к доллару и евро с самого начала сегодняшних торгов на московской бирже. Эксперты говорят, что таким образом рынок реагирует на вероятность введения новых санкций против России и изменение риторики президента США относительно вмешательства Москвы в предвыборную кампанию.
Комментарии2
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count_chocula 19 июля 2018 | 22:41
Охренеть, аж с 9го июля рубль не падал. Это ведь так давно было. Что же будет дальше?
edun1952 19 июля 2018 | 22:58
Суверенность крепчает, туфта о повышении пенсий закономерно обнуляется...