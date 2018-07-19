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22:33, 19 июля 2018

Эксперты ВШЭ предложили правительству занять денег у населения для финансирования образования и медицины

Эксперты Высшей школы экономики предложили правительству занять денег у населения для финансирования образования и медицины. По их мнению, выпуск специальных облигаций федерального займа может принести примерно полпроцента ВВП. Эксперты при этом ссылаются на результаты своих опросов населения, согласно которым практически все доходные группы продемонстрировали готовность софинансировать здравоохранение и обучение. Если в 2011-м году 2% своего дохода на эти цели был готов потратить каждый десятый опрошенный, то сейчас каждый второй.
Кроме того, предлагается смягчить бюджетное правило о закупке валюты Минфином на доходы при нефти дороже 40 долларов за баррель. Уровень предлагается повысить до 45-ти долларов, — сообщает РБК.

Комментарии

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danko1 19 июля 2018 | 22:38

А если приближенные к Путину воры будут платить налоги и вернут награбленные триллионы, то и не на один год бюджет можно наполнить, продав в дополнение их многочисленные дворцы, яхты, самолеты и автопарки, сократив расходы на содержание аппарата президента и правительства, которые равны расходам на образование и здравоохранение.

tvitov66 19 июля 2018 | 22:42

danko1: а эти ЕХперДЫ из ВШЭ не объяснят - НАФИГА? В бюджете заложена нефть по $40, мы ею барыжим по $70 - 80 - у нас и так сверхдоходы должны быть! Неужели они в свои вычисления заложили ТАКОЙ уровень воровства?

prutkov100 19 июля 2018 | 23:04

Если это эксперты - то я царь Соломон . Занять деньги у нищих , чтобы на эти деньги сделать механизм для обнищания этих же нищих более эффективным . Ребята , это высший пилотаж ! Нет слов , я снимаю шляпу .

wicked_digger 19 июля 2018 | 23:31

tvitov66: так а кто эти деньги будет воровать? У нас большинство верхушки выпускники ВШЭ, знают о чем говорят!

mayk01_18 19 июля 2018 | 23:47

tvitov66: danko1: пральная решуга..А поручить продажу Облигаций , главе департамента МИД России Маньке Аблигации-а если не будут брать-отключить им газ,воду и электричество и отобрать-мобильники...

tks 19 июля 2018 | 22:50

danko1: Самое прикольное, что все деньги, затрачиваемые на обслуживание всего этого "добра", не идут в экономику! Деньги не делают деньги! И в итоге получается уже двойной убыток страна несет от существования Путинской Кентократии!!

dedctolet 19 июля 2018 | 23:01

danko1: Очень хорошее предложение.Проблема только в том,что не согласятся добровольно,вернуть награбленное.Будут кусаться и визжать

tks 19 июля 2018 | 22:40

Возрождение "сталинских" займов?
Народонаселения обяжут покупать эту дрянь добровольно-принудительно?

Кстати, Управделами АП РФ строит сеть ведомственных больниц и поликлиник, для обслуживания госчиновников высшей категории, их домочадцев и прочих домашних животных. Это то, куда баблосы пойдут в первую очередь!
Ну а самих чиновники никаких займов покупать не обяжут, они же государевы люди, итак за счет бюджета столуются.

tvitov66 19 июля 2018 | 22:47

tks: у нас уже украли целевые платежи в накопительную часть ПФ, теперь вынуждены увеличивать пенсионный возраст, ибо украденное у всех работающих за 4 года НЕВОЗМОЖНО! Видать им понравилось - хотят продолжить эту славную традицию, только под другим соусом

polsan 19 июля 2018 | 22:44

- Кто возьмёт билетов пачку, тот получит - водокачку!
- А если не будут брать — отключим газ! ))
"Бриллиантовая рука". ))))

apels 19 июля 2018 | 22:48

Ну и кто этому государству поверит? Кроме того, бюджет профицитен, т.е деньги девать некуда.

askol2016 19 июля 2018 | 22:53

Зарплаты и пенсии будут выдавать облигациями.

salut__521 19 июля 2018 | 22:55

Верной большой дорогой идут кремлёвцы. Пенсионное оболванивание плюс заёмное быдлосамофинансирование - двойной грабёж под видом реформ.

j_partizan 19 июля 2018 | 22:56

Эксперты Высшей школы экономики разрушили науку и промышленность, а теперь и за образование с медициной взялись.

dedctolet 19 июля 2018 | 22:57

Опять очередная дуриловка.Хорошо помню послевоенные облигации,которые принудительно заставляли выкупать.Расплатиться как всегда забыли

ilja13 19 июля 2018 | 23:01

Этих горе-экспертов "вышки", как и саму "вышку" давным-давно пора разогнать к чертовой матери за ненадобностью и бесполезностью, Столько бюджетных жрут мерзавцы. Особенно трогает еженедельное щемяще-противное эховское квази-разговор с ихним почетным отставным от дел то ли президентом то ли еще в этой поганке с ясиным, воистину тотальным глупцом и подлецом. Неужели это кто-то из адекватных слушает? В Эмиратах или Кувейтах, точно не могу сказать, лень рыться в инфе, Ежемесячно КАЖДЫЙ гражданин получает свой гешефт от нефтяной ренты, ну тысяч этак 1500 в долларах USA. Весьма не хило. Бензин - почти даром, ну там центы какие то.....Придуркам-"экспертам" об этом неведомо?

dedctolet 19 июля 2018 | 23:05

Вот же паразиты,слов нет.Всё украли,и всё мало

putin_itogy 19 июля 2018 | 23:08

Возьмите у меня...
Облигации 82 года, на 4500 советских рублей.
Сгорели подчистую, в начале 90х.
До сих пор валяются где-то в чулане.
(Копил на "Жигули", бэушные)..

wicked_digger 19 июля 2018 | 23:35

putin_itogy: это к Ясину, он и родоначальник ВШЭ и это сделал с вашими накоплениями, сможет объяснить почему он молодец а вы лузер.

semper_fidelis 19 июля 2018 | 23:13

ВШЭ - самое кубло либералов.

do2112 19 июля 2018 | 23:24

побегут покупать на последние деньги недельку по телеку Соловьёв Киселёв Норкин Белова и тд тд про поют про эти облигации и побегут как миленькие я уже для себя давно сделал вывод что у нас не народ а рабское быдло

chernyij 19 июля 2018 | 23:49

Дэньги давай, давай дэньги давай!

nehoroshiy 19 июля 2018 | 23:53

Мавроди умер, но дело его живёт.

y20160414 19 июля 2018 | 23:59

        Щаз!

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