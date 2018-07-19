СК проверяет информации о смерти пенсионерки в одном из торговых центров Астрахани после досмотра в магазине
Следственный комитет начал проверку информации о смерти пенсионерки в одном из торговых центров Астрахани после досмотра, проведенного охранниками. Как сообщает ведомство, пожилая женщина пыталась вынести из магазина нарезку колбасы. Охранники остановили женщину на кассе и попросили пройти к стойке информации для проверки сумки. После того, как она достала из сумки колбасу, пенсионерке стало плохо и она скончалась через несколько минут. Об этом сообщает региональное отделение СК.
Комментарии9
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askol2016 19 июля 2018 | 22:39
Охранники в супермаркетах помогают Пенсионному Фонду сохранять деньги
danko1 19 июля 2018 | 22:43
askol2016: В этом виновата наша мафиозная власть, грабящая население и относящаяся к нему хуже,чем к рабам.
До какой нищеты надо довести людей, чтобы соблазнились, понимая, что воруют, до такой кражи.
И эта смерть на отсутствующей совести ублюдка Путина и его банды, жирующих за счет нищего населения.
Гореть в аду этим нелюдям.
bekipp 19 июля 2018 | 22:50
В девяностые я видел в кафе как пенсионерка собирала недоеденные булочки, стыдливо оглядываясь, ещё до Путина.
adon182 19 июля 2018 | 22:53
bekipp:
То есть, лучше не стало?
sceptik 19 июля 2018 | 22:53
bekipp: // я видел в кафе//
А купить пенсионерки еды ты не догадался?
vedma2017 19 июля 2018 | 23:06
bekipp:
А мне из 90-х запомнилась другая история ...
По телевизору показывали какую-то местную программу с участием то ли "заслуженной", то ли "народной" учительницы, много лет проработавшей в сельской школе. Надо заметить, кое-что обэтой женщине было известно мне - не из теле программы - она была женой номенклатурного работника в ссср, жила в лучшем жилом микрорайоне города, и работала в "сельской" школе, находившейся в 30 минутах езды от ее жилья - очень удачная работа, высоко оплачиваемая в ссср.
Интересно другое - ее спросили, чем отличаются завтраки школьников- в 90-е от завтраков во времена ссср. Столовых у них не было, дети приносили их из дома. То, что она рассказала, запомнилось мне навсегда. Такого хамского вранья я до тех пор не слышала никогда. Ну, номенклатурным работникам к нему было не привыкать. Она сказала, что раньше дети носили бутерброды с колбасой (!) ( это в ссср, когда колбаса была доступна только номенклатуре, в глубокой провинции, в деревенской школе, где колбасы не было , по определению), а теперь, мол , носят бутерброды с натертой морковкой и свеклой (!!!)
Ну, понятно, она этим диким враньем высказала отношение к изменениям, произошедшим в стране. Раньше она была среди "избранных", а тут - потеряла свои позиции ...
putin_itogy 19 июля 2018 | 23:01
При самой благоприятной сырьевой коньюктуре,
когда либо переживаемой СССР и Россией!
Пусть этот недоеденый кусок колбасы, окажется у него на столе, с белой скатертью.
Рядом с "творожком от патриарха", и пусть царь закусит им, в помин..
царёк России, 18 лет питающегося в одиночестве(показал Такменёв с НТВ).
С притихшей за шторами многочисленной охраной фсо, и челядью.
Ловящих каждый шорох, и условные сигналы исходящие для них от царя.
По этим сигналам, они ориентируются, что ему поднести, и что услужить в данный момент.
ТЬФУ, падлы! Это же какой сволочью надо быть, чтобы прислуживать как последний раб из средневековья, этому перхотному недомерку!
Ненавижу вас, быдло!
danko1 19 июля 2018 | 23:05
putin_itogy: У этой скотины помимо 5-тысячной охраны даже команда дегустаторов есть.
Очень эта тварь боится за свою жизнь позорную. Не желает в ад попадать, хочет на земле побольше пошиковать сам и людей погубить.
j_partizan 19 июля 2018 | 23:30
Для малоимущих людей нужны социальные магазины, где по талонам, бесплатно будет выдаваться минимальный объем продуктов. И магазины смогут избавляться от непользующихся спросом продуктов, и нищим хорошо.