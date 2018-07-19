Минтруда труда собираются внести изменения в Трудовой кодекс, которые позволят увольнять в связи с утратой доверия

В Министерстве труда собираются внести изменения в Трудовой кодекс, которые позволят увольнять сотрудников организаций в связи с утратой доверия, передает ТАСС.

Это позволит «дисциплинировать как работодателей, так и сотрудников», пояснили в ведомстве. При этом решение уволить сотрудника по причине утраты доверия должно применяться после дисциплинарной проверки. Это позволит исключить ситуацию, когда работодатель будет пытаться таким образом «свести счеты» с подчиненным.

Вписать такую возможность в Трудовой кодекс чиновников попросили представители бизнеса, чобы бороться с недобросовестной конкуренцией и промышленным шпионажем.

Сейчас лишиться работы из-за утраченного доверия могут только госслужащие.