Минтруда труда собираются внести изменения в Трудовой кодекс, которые позволят увольнять в связи с утратой доверия
В Министерстве труда собираются внести изменения в Трудовой кодекс, которые позволят увольнять сотрудников организаций в связи с утратой доверия, передает ТАСС.
Это позволит «дисциплинировать как работодателей, так и сотрудников», пояснили в ведомстве. При этом решение уволить сотрудника по причине утраты доверия должно применяться после дисциплинарной проверки. Это позволит исключить ситуацию, когда работодатель будет пытаться таким образом «свести счеты» с подчиненным.
Вписать такую возможность в Трудовой кодекс чиновников попросили представители бизнеса, чобы бороться с недобросовестной конкуренцией и промышленным шпионажем.
Сейчас лишиться работы из-за утраченного доверия могут только госслужащие.
Комментарии26
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kottigr1 19 июля 2018 | 22:42
Надо ещё внести поправку в ТК РФ позволяющую увольнять за утрату девственности..
danko1 19 июля 2018 | 22:54
kottigr1: Будут увольнять за посещение митингов и членство в оппозиционных партиях.
Удобный повод борьбы с оппозицией.
Что там врут о трудоустройстве?
tks 19 июля 2018 | 23:00
danko1: Точно! Делов-то всего на пару-тройку бумажек: работодателю направляется протокол об административном правонарушении, затем на его основании составляется акт дисциплинарной проверки - и... вуаля! Вы уволены!!
danko1 19 июля 2018 | 23:07
tks: Даже акта не надо.
Очень удобная формулировка.
tks 19 июля 2018 | 23:18
danko1: Да будет дисциплинарный акт, ведь всё должно быть в строгом соответствии с процедурой, всё по закону! Главное в таких делах: строгое соблюдение процедуры!
danko1 19 июля 2018 | 23:39
tks: По акту могли и раньше увольнять.
А это по аналогии с увольнением Лужкова и прочих губернаторов, только в очень широком применении .
tks 19 июля 2018 | 23:02
kottigr1: А за утрату "политической девственности" вообще - волчий билет давать!
Все, чемпионат прошёл, теперь режим отыграется за этот месяц вынужденного простоя по полной!!
bekipp 19 июля 2018 | 22:45
Этак я и президента уволить могу, как его работодатель!
tks 19 июля 2018 | 23:04
bekipp: А вот фиг!! Референдум и вотум недоверия запрещены в России, как форма экстремизма!
polsan 19 июля 2018 | 22:47
Ещё одна возможность теперь будет увольнять женщин и мужчин, кому за 48!
Давайте давите тех кто достиг уже предпенсионного возраста!
hastings 19 июля 2018 | 22:51
Лучше ввести возможность увольнения за "проявление политической несознательности" на рабочем месте.
tks 19 июля 2018 | 23:13
hastings: Это, например, когда ты при известии о кончине Фюрера будешь только плакать, в то время, как твои коллеги будут и плакать и колотиться таблом об стенку от несмываемого горя?
hastings 19 июля 2018 | 23:46
tks: оставь свое кощунство, либерал!
tks 20 июля 2018 | 00:09
hastings: Я не либерал, я танчик ;)))
dedmoroz 19 июля 2018 | 22:52
Ждем крепостное право
varangian2011 19 июля 2018 | 23:25
dedmoroz: Власть всё делает для того чтобы буржуи продолжали набивать свои карманы за счет простых трудяг. Хорошим это для власти не кончится, вчера только было столетие расстрела всей царской семьи, а уже сегодня нынешние феодалы наступают на те же грабли.
zemljanka 19 июля 2018 | 22:54
"Ты меня уважаешь???"
byaka50 19 июля 2018 | 22:54
Кота звали Минтруд. Когда ему заняться было нечем... а было это всегда...
ne86 19 июля 2018 | 22:55
Точно! Кому близко к пенсии, тому доверия не может быть. Работают за высокую ЗП и баллы к пенсии. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас обсчет.
virgenu 19 июля 2018 | 22:55
Очередное наступление на право гражданина на труд. Уволить работника можно только за непрофессиональность и по состоянию здоровья, не позволяющее выполнять работу по контракту. Всё остальное есть дискриминация, что, к примеру, в США тяжёлое преступление. Путинский режим вводит преступление в ранг права работодателя.
tks 19 июля 2018 | 22:56
Ну, таперича стало быть, отпрысков кремлядей и кремлинов пачками из госкорпорации увольнять начнут??!
basel812 19 июля 2018 | 23:02
Ещё одна возможность для увольнения пожилых людей. После 50 ти работодатель
утратит к вам доверие и попробуйте найти работу и дотянуть до пенсии.
tks 19 июля 2018 | 23:15
basel812: Да это просто замечательно! Юрист на предприятии, например, суд проиграл - всё, утратил доверие! Даже доказывать тут ничего не надо!
edun1952 19 июля 2018 | 23:32
Хорошо бы без исключений для президента и членов правительства.
goga_s 19 июля 2018 | 23:36
Отличный будет повод для УВОЛЬНЕНИЯ самих "депутатов"!!
Причём - всех разом !
хи-хи
greeg1 19 июля 2018 | 23:56
Просто Минкомтруда лишает россиян право выражать недоверие самим работодателям, дабы через суд взыскивать с них неустойку за моральный ущерб. А то разбалуются и будет как в Америке.