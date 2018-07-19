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22:30, 19 июля 2018

Минтруда труда собираются внести изменения в Трудовой кодекс, которые позволят увольнять в связи с утратой доверия

В Министерстве труда собираются внести изменения в Трудовой кодекс, которые позволят увольнять сотрудников организаций в связи с утратой доверия, передает ТАСС.
Это позволит «дисциплинировать как работодателей, так и сотрудников», пояснили в ведомстве. При этом решение уволить сотрудника по причине утраты доверия должно применяться после дисциплинарной проверки. Это позволит исключить ситуацию, когда работодатель будет пытаться таким образом «свести счеты» с подчиненным.
Вписать такую возможность в Трудовой кодекс чиновников попросили представители бизнеса, чобы бороться с недобросовестной конкуренцией и промышленным шпионажем.
Сейчас лишиться работы из-за утраченного доверия могут только госслужащие.

Комментарии

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kottigr1 19 июля 2018 | 22:42

Надо ещё внести поправку в ТК РФ позволяющую увольнять за утрату девственности..

danko1 19 июля 2018 | 22:54

kottigr1: Будут увольнять за посещение митингов и членство в оппозиционных партиях.
Удобный повод борьбы с оппозицией.
Что там врут о трудоустройстве?

tks 19 июля 2018 | 23:00

danko1: Точно! Делов-то всего на пару-тройку бумажек: работодателю направляется протокол об административном правонарушении, затем на его основании составляется акт дисциплинарной проверки - и... вуаля! Вы уволены!!

danko1 19 июля 2018 | 23:07

tks: Даже акта не надо.
Очень удобная формулировка.

tks 19 июля 2018 | 23:18

danko1: Да будет дисциплинарный акт, ведь всё должно быть в строгом соответствии с процедурой, всё по закону! Главное в таких делах: строгое соблюдение процедуры!

danko1 19 июля 2018 | 23:39

tks: По акту могли и раньше увольнять.
А это по аналогии с увольнением Лужкова и прочих губернаторов, только в очень широком применении .

tks 19 июля 2018 | 23:02

kottigr1: А за утрату "политической девственности" вообще - волчий билет давать!

Все, чемпионат прошёл, теперь режим отыграется за этот месяц вынужденного простоя по полной!!

bekipp 19 июля 2018 | 22:45

Этак я и президента уволить могу, как его работодатель!

tks 19 июля 2018 | 23:04

bekipp: А вот фиг!! Референдум и вотум недоверия запрещены в России, как форма экстремизма!

polsan 19 июля 2018 | 22:47

Ещё одна возможность теперь будет увольнять женщин и мужчин, кому за 48!
Давайте давите тех кто достиг уже предпенсионного возраста!

hastings 19 июля 2018 | 22:51

Лучше ввести возможность увольнения за "проявление политической несознательности" на рабочем месте.

tks 19 июля 2018 | 23:13

hastings: Это, например, когда ты при известии о кончине Фюрера будешь только плакать, в то время, как твои коллеги будут и плакать и колотиться таблом об стенку от несмываемого горя?

hastings 19 июля 2018 | 23:46

tks: оставь свое кощунство, либерал!

tks 20 июля 2018 | 00:09

hastings: Я не либерал, я танчик ;)))

dedmoroz 19 июля 2018 | 22:52

Ждем крепостное право

varangian2011 19 июля 2018 | 23:25

dedmoroz: Власть всё делает для того чтобы буржуи продолжали набивать свои карманы за счет простых трудяг. Хорошим это для власти не кончится, вчера только было столетие расстрела всей царской семьи, а уже сегодня нынешние феодалы наступают на те же грабли.

zemljanka 19 июля 2018 | 22:54

"Ты меня уважаешь???"

byaka50 19 июля 2018 | 22:54

Кота звали Минтруд. Когда ему заняться было нечем... а было это всегда...

ne86 19 июля 2018 | 22:55

Точно! Кому близко к пенсии, тому доверия не может быть. Работают за высокую ЗП и баллы к пенсии. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас обсчет.

virgenu 19 июля 2018 | 22:55

Очередное наступление на право гражданина на труд. Уволить работника можно только за непрофессиональность и по состоянию здоровья, не позволяющее выполнять работу по контракту. Всё остальное есть дискриминация, что, к примеру, в США тяжёлое преступление. Путинский режим вводит преступление в ранг права работодателя.

tks 19 июля 2018 | 22:56

Ну, таперича стало быть, отпрысков кремлядей и кремлинов пачками из госкорпорации увольнять начнут??!

basel812 19 июля 2018 | 23:02

Ещё одна возможность для увольнения пожилых людей. После 50 ти работодатель
утратит к вам доверие и попробуйте найти работу и дотянуть до пенсии.

tks 19 июля 2018 | 23:15

basel812: Да это просто замечательно! Юрист на предприятии, например, суд проиграл - всё, утратил доверие! Даже доказывать тут ничего не надо!

edun1952 19 июля 2018 | 23:32

Хорошо бы без исключений для президента и членов правительства.

goga_s 19 июля 2018 | 23:36

Отличный будет повод для УВОЛЬНЕНИЯ самих "депутатов"!!

Причём - всех разом !

хи-хи

greeg1 19 июля 2018 | 23:56

Просто Минкомтруда лишает россиян право выражать недоверие самим работодателям, дабы через суд взыскивать с них неустойку за моральный ущерб. А то разбалуются и будет как в Америке.

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