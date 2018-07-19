Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую защитить официальных лиц от допросов иностранными властями

Это стало ответом на предложение президента Путина позволить российским следователям допросить американских чиновников по делу Браудера.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп не примет предложение президента России о допросе российскими следователями американских граждан, которых Москва подозревает в противоправной деятельности в России.

В свою очередь в Белом доме выразили надежду, что российское руководство направит в США 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы 2016 года.