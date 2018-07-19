Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую защитить официальных лиц от допросов иностранными властями
Это стало ответом на предложение президента Путина позволить российским следователям допросить американских чиновников по делу Браудера.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп не примет предложение президента России о допросе российскими следователями американских граждан, которых Москва подозревает в противоправной деятельности в России.
В свою очередь в Белом доме выразили надежду, что российское руководство направит в США 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы 2016 года.
Комментарии22
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danko1 19 июля 2018 | 22:35
В США Сенат любого безумного президента сможет блокировать, а в нашей ГД любое безумие единогласно поддержать.
proghet 19 июля 2018 | 22:38
Вот ведь лицемерные падлюки, ну теперь список допроса "12 российских шпиЁнев" - может быть закрыт, ибо пиндосам ничего тут не светит, как бы они, великие американские конспирологи и фанаты теории заговора Кремля - не старались, хрен им, а не допрос! ;)
patrikk_1 19 июля 2018 | 22:55
В свою очередь в Белом доме выразили надежду, что российское руководство направит в США 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб...
Всё моё - моё, а всё твоё - наше. Америка - рулит.
fig_vvam 19 июля 2018 | 23:47
patrikk_1: А что делать, педя, такова жизнь,
У сильного всегда бессильный виноват.
И ничего даже не скажешь.
Только и остается тебе плакать в уголочке.
sasha2011 19 июля 2018 | 23:58
patrikk_1:
/* Всё моё - моё, а всё твоё - наше. */
Именно так поступила РФ при "разводе" с Украиной в 1991 году.
fig_vvam 19 июля 2018 | 23:45
proghet: ну, если Трамп холрошо попросит Путина, то куда тот денется.
выполнит приказх как милденький.
скрутят бедняг и отправят в США.
если они внезапно не поумирают.
Что тоже возможно.
drezer 19 июля 2018 | 22:42
danko1: молодец старушкО, как всегда - не в бровь, а в ж..у пиндосам подлизнула. Чудо, а не старушкО ))
polikarpich 19 июля 2018 | 23:02
drezer: А подлиз в чём? Это простая констатация факта.
korikov 19 июля 2018 | 23:34
polikarpich:
Констатация факта? Ну да, в стране, где правять олигархи президент просто пешка. В США эта должность вообще лишняя, всё-равно он ничего не может и его даже не вибирают, а назначают с помощью так называемых выборщиков.
polikarpich 19 июля 2018 | 23:46
korikov: Пешка - не пешка, но абсолютной властью он обладать не должен. Не император, чай. И не диктатор.
А вот у нас полное извращение получается. Сплошная декорация. Все прекрасно знают, кто на самом деле всё решает и никто этого и не скрывает. А все это "думы" и "советы" - фикция. Щелчок пальцами - и они примут и постановят всё, что надо.
Это что, нормальное явление?
fig_vvam 19 июля 2018 | 23:52
korikov: Точно, голубок, в США люболго засранцап вмиг обратают и взнуздают.
Потому как царя им не нужно. Они сами себе цари.
Ну а твой дебильный заскок напсчент выборщиков показывает, что у тебя в голове не мозги, а большой кусок дерьма.
ты почитай чуток про избитрательную систему в США. А то ведь опозхорился ты сейчас.
А я тебя обидел, но за дело.
И для твоей же пользы.
kara 19 июля 2018 | 22:35
стали соучастниками преступлений?
tks 19 июля 2018 | 22:35
"Путин снова всех переиграл!" ;'))) Его Величие не знает границ!
mppv 19 июля 2018 | 22:39
Дак разве возникновение и становление США - это не процесс огосударствления скопища беглых мошенников и головорезов, авантюристов и флибустьеров? А Браудер - естественное продолжение этого процесса? Спёр - и на "остров сокровищ"?
polikarpich 19 июля 2018 | 22:58
mppv: А почему-то описание больше "путирашку" напоминает, не?
golfinder 19 июля 2018 | 22:45
Нихера себе демократия. Т.е. если он где то сука, то это наш сукин сын? Пусть Гондурас тоже самое заявит США, посмотрим тогда какой из этого Мандиаль выйдет.
santathefrosr 19 июля 2018 | 22:45
демократия в действии...
или на воре и шапка горит.
zemljanka 19 июля 2018 | 22:48
"Знать она сильна..."
yuryr 19 июля 2018 | 22:57
По тексту этой информации, Сенат принял резолюцию, касающуюся допроса ОФИЦИАЛЬНЫХ лиц США. а в случае Путина речь идет о совсем другой категории граждан России. Вообще-то это "две большие разницы" :-) , что вряд ли не понимают Путин и К - не так уж они безграмотно тупы.
korikov 19 июля 2018 | 23:25
Если я у тебя украл корову - это во благо всем, если ты у меня украл корову - это вопиющее преступление.
Уродливые американские стандарты.
polikarpich 19 июля 2018 | 23:51
korikov: А в России всё по другому?
ilyache 19 июля 2018 | 23:31
Своих не дадим, а чужих требуем себе?