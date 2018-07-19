Суд в Херсоне арестовал имущество руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского
Украинские власти арестовали имущество бывшего главного редактора «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского, чтобы добиться передачи Украине режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Они выдавливают из России, из Путина освобождение Сенцова и демонстрируют, что будут издеваться над человеком, который выполнял свои журналистские обязанности. Они показывают, что, пока вы не хотите отдавать нам Сенцова, мы будем издеваться над вашими людьми», — заявил он.
М.Погребинский назвал предъявленные К.Вышинскому обвинения «бредовыми».
Главный редактор «РИА Новости – Украина» Кирилл Вышинский был арестован в Киеве по обвинению в государственной измене в мае 2018 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня Херсонский городской суд арестовал имущество К.Вышинского
Комментарии5
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ura_123 19 июля 2018 | 22:11
Погребинский это как Марков,два кислых друга)))
glotov 19 июля 2018 | 22:12
Пора уяснить, что никакого обмена Сенцова на Вышинского не будет.
testmeter 19 июля 2018 | 22:23
glotov: Безусловно не будет. Обмен будет "всех на всех".
Или тебе так полюбился Сенцов, что тебя не совсем беспокоят свои скрепнопортяночные ихтамнеты?
kottigr1 19 июля 2018 | 22:32
glotov: Предлагаете хохлам в плен живыми ГРУшников и ФСБшников больше не брать ? Бабы из Средней Азии Путину еще дармоедов в погонах нарожают ?
victor620 19 июля 2018 | 22:39
Сенцов террорист, террористов во всем мире не отпускают раньше срока ни на кого не меняют. Вышинский политический заключенный, если судить по укроповским законам то практически весь штат эха Москвы изменники родины, и где ваша журналисткая солидарность уважаемые сотрудники эха, где ваши стенания по незаконности задержания Вышинского.
Интересно какой бы визг поднялся во всем западном мире и в нашей псевдолиберальной прессе, если бы к примеру у нас в России арестовали бы и наложили арест на имущество например той же Латыниной за измену Родине.