Суд в Херсоне арестовал имущество руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского

Украинские власти арестовали имущество бывшего главного редактора «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского, чтобы добиться передачи Украине режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Они выдавливают из России, из Путина освобождение Сенцова и демонстрируют, что будут издеваться над человеком, который выполнял свои журналистские обязанности. Они показывают, что, пока вы не хотите отдавать нам Сенцова, мы будем издеваться над вашими людьми», — заявил он.

М.Погребинский назвал предъявленные К.Вышинскому обвинения «бредовыми».

Главный редактор «РИА Новости – Украина» Кирилл Вышинский был арестован в Киеве по обвинению в государственной измене в мае 2018 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня Херсонский городской суд арестовал имущество К.Вышинского