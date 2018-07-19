Адвокат Дмитрий Динзе посетил сегодня в колонии режиссера Олега Сенцова, который 67 дней продолжает голодовку
По словам Динзе, Сенцов выглядит плохо, очень сдал и постарел. Держится только на силе воли. Однако подавленным он не кажется и сказал, что прекращать голодовку не будет. Динзе рассказал также, что в начале июля у Сенцова начало отказывать сердце. Врачи колонии предложили отправить его в больницу для принудительного кормления. Олег сумел договориться, чтобы его оставили в колонии и согласился принимать питательную смесь – две ложки в день, минимально для того, чтобы не прекращалась работа сердца, — сообщил Динзе «Новой газете».
Олег Сенцов также передал адвокату письма для своей мамы и двоюродной сестры и правку режиссуры своей новой пьесы «Номера», премьера которой должна состояться на Украине осенью.
Комментарии8
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blinorozhiy_chmo 19 июля 2018 | 22:11
Тему можно приостановить до 367 дня. И далее - 1 раз в 367 дней.
А то, что всё одно и то же. ))
minerr 19 июля 2018 | 22:13
blinorozhiy_chmo: Пока Надюшин рекорд в 90 дней не побит пусть говорят. Человек все-таки на рекорд пошел.
romashka__ 19 июля 2018 | 22:28
СЕНЦОВ должен быть помилован.
glotov 19 июля 2018 | 22:14
Ну, так время же идет. Никто не молодеет. А вот то что сдал - это плохо: за карточные игры можно и в карцер загреметь.
prusol 19 июля 2018 | 22:19
Ребята, Вы уже утомили этими непонятными новостями. Голодать человек может максимум шестьдесят дней. Так Вы так и сообщайте. Игра Сенцова в голодовку продолжается уже шестьдесят семь дней. Желающие присоединиться отправляйте заявки по адресу:...
glebbalbesov 19 июля 2018 | 22:29
Ахахахаха...йэхо опять чудит. Первый пост выложили час назад и только 22 коммента. Надо выложить еще...4 коммента, через час опять выложат, а всем просто поуху на него....так что можете не корячится, он никому не интересен...
imellendorf 19 июля 2018 | 22:40
До рекорда доктора Хайдера осталось 150 дней.) Сенцову держаться , Хайдер с нами ))
fresh_breeze 19 июля 2018 | 22:40
"По словам Динзе, Сенцов выглядит плохо, очень сдал и постарел. "
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А Динзе не забыл, для чего и где находится Сенцов?
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"Держится только на силе воли."
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Я им горжусь, так и передайте ему. И пусть не думает прерывать голодовку, а то не попадёт в Книгу рекордов Гинесса.
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"Динзе рассказал также, что в начале июля у Сенцова начало отказывать сердце."
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Так он что, умереть хочет в расцвете лет? Не дождавшись окончания срока???
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"Олег сумел договориться, чтобы его оставили в колонии и согласился принимать питательную смесь – две ложки в день, минимально для того, чтобы не прекращалась работа сердца, — сообщил Динзе «Новой газете». "
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Нее... так не пойдёт... Он же так все двадцать лет будет на двух ложках в день, а кто там работать за него будет?
Сенцов, будь мужиком, иди до конца, не ешь вообще ничего, осталось уже меньше. Зато твой светлый образ потом станет знаменем борьбы с "кровавой гэбнёй", погубившей твою режиссёрскую душу.