Жительницу Калининграда Антонину Зимину задержали по подозрению в госизмене
Ее поместили под стражу в столичное СИЗО «Лефортово».
Зимину обнаружили в СИЗО «Лефортово» правозащитники, как выяснилось, там жительница Калининграда находится с начала июля. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов рассказал «Дождю», что она находится в одиночной камере «в подавленном состоянии». По словам правозащитника, Зимина просит предоставить ей терапевта. При этом какое именно обвинение в госизмене ей предъявили сотрудники ФСБ, не известно. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Антонина Зимина до 2016 года возглавляла Балтийский центр диалога культур в Калининграде. Также она значится членом Клуба друзей Фонда поддержки публичной демократии имени Горчакова. Он был создан 8 лет назад тогдашним президентом Дмитрием Меведевым. В Фонде называют Зимину известным калининградским политологом, не раз участвовавшей в его мероприятиях. На сайте организации указано, что интересами Зиминой являются внешняя политика прибалтийских стран в отношении России.
Статья о госизмене предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Комментарии13
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erpetkur 19 июля 2018 | 22:13
О как. А ФСБ то само о ней помнит?
twenty_two 19 июля 2018 | 22:14
Кто то мстит?
prusol 19 июля 2018 | 22:16
Презираю изменников и предателей любого свойства и плана.
ura_123 19 июля 2018 | 22:25
prusol: КрымНаш?
isnowanaarene 19 июля 2018 | 22:29
ura_123: Его.
balamuto 19 июля 2018 | 22:30
ura_123: Нет. 37 й.
kottigr1 19 июля 2018 | 22:26
prusol: Наверное выдала государственную тайну, что "Царь-дурак".. Странно.. Но это итак всем известно.
prusol 19 июля 2018 | 22:39
kottigr1: "Наверное" просто заигралась в "публичную демократию".
malanoff 19 июля 2018 | 22:17
Зеркальный ответ на задержание в США Бутиной . Кривоватое зеркальце.
mozhem_povtorit 19 июля 2018 | 22:18
Ответочка за Бутину. Но иностранца брать страшно, поэтому решили отыграться на своих. Когда будем бомбить Воронеж?
grigol331 19 июля 2018 | 22:38
mozhem_povtorit: Когда будем бомбить Воронеж?
_____
Вот жеж гребаный ЧМ 2018, все обо всём позабывали, никто в стране нихрена не делает.
ura_123 19 июля 2018 | 22:29
Кругом шпиёны!
edun1952 19 июля 2018 | 22:41
37 пошел.