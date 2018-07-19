Жительницу Калининграда Антонину Зимину задержали по подозрению в госизмене

Ее поместили под стражу в столичное СИЗО «Лефортово».

Зимину обнаружили в СИЗО «Лефортово» правозащитники, как выяснилось, там жительница Калининграда находится с начала июля. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов рассказал «Дождю», что она находится в одиночной камере «в подавленном состоянии». По словам правозащитника, Зимина просит предоставить ей терапевта. При этом какое именно обвинение в госизмене ей предъявили сотрудники ФСБ, не известно. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Антонина Зимина до 2016 года возглавляла Балтийский центр диалога культур в Калининграде. Также она значится членом Клуба друзей Фонда поддержки публичной демократии имени Горчакова. Он был создан 8 лет назад тогдашним президентом Дмитрием Меведевым. В Фонде называют Зимину известным калининградским политологом, не раз участвовавшей в его мероприятиях. На сайте организации указано, что интересами Зиминой являются внешняя политика прибалтийских стран в отношении России.

Статья о госизмене предусматривает до 20 лет лишения свободы.