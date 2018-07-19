Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
Пенсионная реформа станет крайне непопулярным нововведением, это может привести к массовым народным волнениям. Такое мненеи в эфире «Эха» высказал главный редактор журнала «Maxim» Александр Маленков.
Люди обычно с энтузиазмом начинают ненавидеть тех, кого они любили, поэтому власть сейчас находится в опасной ситуации, добавил Александр Маленков.
Комментарии17
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danko1 19 июля 2018 | 22:09
Да плевал мафиози и наглый лжец Путин на мнение народа.
Он на этот случай давно уже указ заготовил, разрешающий всем силовикам стрелять в мирных людей, за исключением женщин с явными признаками беременности, чтобы новых рабов поиметь.
glotov 19 июля 2018 | 22:10
Прямо скажем, Америку не открыл. Также открытием не является объективная неизбежность пенсионной реформы .
sim202_ 19 июля 2018 | 22:21
glotov: 11.80
Прогиб защитан.
Ты-то до 45 на службе??
А работать не пробовал?
polikarpich 19 июля 2018 | 22:27
glotov: Хитро, хитро! Что-то типа того, как "вы, как разумный человек, конечно же понимаете...".
Из чего же следует эта "неизбежность реформы"? Из того, что кто-то никак не придумает, как ещё бабла выщемить из населения?
"Где деньги, Зин?" Где накопительные части, где пенсионные фонды?
lager23 19 июля 2018 | 22:30
glotov: с тем отличием, что сколько дураку не дай денег, он всё пр@@бёт на свои утехи.... в РФ они 18 лет у власти!
clandestino 19 июля 2018 | 22:37
glotov: И всего остального
grishakras 19 июля 2018 | 22:23
Враги народа.
witus812 19 июля 2018 | 22:23
Нам режим втирал, что нельзя отнять у одних и отдать другим... Что налог на роскошь и прогрессивный налог вводить нельзя, а оказываеться залезть в карман бедным, что бедным и отдать можно. Вот такое у нас социальное государство...
polikarpich 19 июля 2018 | 22:30
witus812: Да если бы от бедных к бедным... Разве что капельку, чуть-чуть.
Но ведь замутили всё это вовсе не затем. Завёлся у нас Робин Пут такой, так он всё только богатым отдаёт.
witus812 19 июля 2018 | 22:36
polikarpich: ну да! У депутатов щас 43 и 62 тысщи пенсии... Они и себе за счет народу поднимут.
sargon5001 19 июля 2018 | 22:35
witus812: Вот эти же крысы вывезли триллион баксов в Штаты. Теперь, когда американцы все внимательнее присматриваются к уворованному у народа России, крысам срочно понадобилось содрать еще одну шкуру с россиян.
lager23 19 июля 2018 | 22:26
Я подолью масла в огонь с удовольствием, огонь помогает очистить душу человека, сжигая нечисть лукавого путинизма и прочей мерзости в этом грешном мире!
sempai 19 июля 2018 | 22:33
" Русские долго запрягают , но быстро едут...".....
Или: Долго и трудно решаются..., но наконец-то решившись, все сокрушают на своем пути...
witus812 19 июля 2018 | 22:33
Не знают где деньги взять в пенсионный фонд?
Пускай Путин продам свою дачу га островах заповедника на Волдае. И эти деньги вернет в бюджкт... В пенсионный фонд.
j_partizan 19 июля 2018 | 22:34
власть сейчас находится в опасной ситуации
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Эти сволочи радуются тому, что получили полную власть над страной, а не в ситуации находятся. Они издеваются над народом, а народ терпит.
Дальнейшее бездействие народа будет только усугублять ситуацию. Гопник не успокоится пока не получит достойный отпор.
halifax 19 июля 2018 | 22:38
Не бздите, мужики, помирать будем или на работе, или тунеядцами.
nehoroshiy 19 июля 2018 | 22:41
Вообще -то народ оказался в опасной ситуации, а не власть.