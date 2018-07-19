Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

Пенсионная реформа станет крайне непопулярным нововведением, это может привести к массовым народным волнениям. Такое мненеи в эфире «Эха» высказал главный редактор журнала «Maxim» Александр Маленков.

Люди обычно с энтузиазмом начинают ненавидеть тех, кого они любили, поэтому власть сейчас находится в опасной ситуации, добавил Александр Маленков.