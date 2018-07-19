Трамп отклонил предложение Путина об организации допросов на взаимной основе — Белый дом
Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина об
организации на взаимной основе допросов по резонансным делам, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.
Путин по итогам встречи с Трампом 16 июля заявил, что Москва может дать американским следователям возможность допросить в России 12 россиян, которых США подозревают во вмешательстве в выборы в 2016 году — если Вашингтон в ответ допросит представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital.
«Это предложение, любезно внесенное президентом Путиным, но президент Трамп отклонил его», — сказала Сандерс.
«Мы надеемся, что президент Путин обеспечит приезд 12 россиян в Соединенные Штаты, чтобы они подтвердили свою вину или невиновность», — добавил он.
Комментарии8
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banyi3 19 июля 2018 | 21:38
Иначе говоря... все всё поняли )))
danko1 19 июля 2018 | 21:43
Нулевой итог встречи.
Да еще Путин всему Миру признался, что он лжец конченный, с которым переговоры бесполезно вести.
tvitov66 19 июля 2018 | 22:00
danko1: почему нулевой? Дональд Дак стал действительно похож на хромую утку, хотя прошло только половина срока.
ukraina_biomusor 19 июля 2018 | 21:44
Да ебана ,кто ваще верит этим дебилам из заокеанского обкома ? Пиши Емеля ,твоя неделя !)
olga__k 19 июля 2018 | 21:47
Да Трамп вообще врет как дышит, он теперь врет 5.7 раз в день в среднем, а раньше всего только 2.5 раза...
glotov 19 июля 2018 | 22:00
Как бы выразились Пуси : Трамп забздел!
pulalala 19 июля 2018 | 22:06
Отменили допросы?
Жалко. Ей богу.
Вот интересно было бы послушать перекрестный допросик
кощея и рыжего в городе Гаага.
sim202_ 19 июля 2018 | 22:08
Ай-яй-яй...
Умыли Пыню...