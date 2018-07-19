Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина об

организации на взаимной основе допросов по резонансным делам, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Путин по итогам встречи с Трампом 16 июля заявил, что Москва может дать американским следователям возможность допросить в России 12 россиян, которых США подозревают во вмешательстве в выборы в 2016 году — если Вашингтон в ответ допросит представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital.

«Это предложение, любезно внесенное президентом Путиным, но президент Трамп отклонил его», — сказала Сандерс.

«Мы надеемся, что президент Путин обеспечит приезд 12 россиян в Соединенные Штаты, чтобы они подтвердили свою вину или невиновность», — добавил он.